macOS 13.0.1 steht als Download bereit. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um mit iOS 16.1.1 und iPadOS 16.1.1 ein Update für iPhone und iPad zu veröffentlichen, sondern auch ein Update für den Mac auf den eigenen Servern bereitzustellen.

Apple hat vor wenigen Augenblicken macOS Ventura 13.0.1 veröffentlicht. Das Update kann auf kompatiblen Macs über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate heruntergeladen werden.

Release-Notes liegen dem Update noch nicht bei, so dass uns aktuell keine Informationen vorliegen, welche Verbesserungen Apple vorgenommen hat. Wir gehen davon aus, dass Apple kleinere Fehler unter der Haube behoben und die Leistung des Systems optimiert hat. Neue Funktionen erwarten wir nicht.

Parallel laufen bereits die Arbeiten an macOS 13.1. Mit dem kommenden X.1 Update wird Apple wieder neue Funktionen auf den Mac bringen.

Mittlerweile hat Apple das Support Dokument #HT213504 veröffentlicht, aus dem hervorgeht, welche Sicherheitslöcher gestopft wurden. Es heißt es

libxml2

Available for: macOS Ventura

Impact: A remote user may be able to cause unexpected app termination or arbitrary code execution

Description: An integer overflow was addressed through improved input validation.

CVE-2022-40303: Maddie Stone of Google Project Zero

libxml2

Available for: macOS Ventura

Impact: A remote user may be able to cause unexpected app termination or arbitrary code execution

Description: This issue was addressed with improved checks.

CVE-2022-40304: Ned Williamson and Nathan Wachholz of Google Project Zero