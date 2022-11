Ein neuer Bericht von The Information befasst sich mit Apples laufenden Bemühungen, „Suchfunktionen zu entwickeln, die mit denen von Google konkurrieren könnten“. Dabei zeigt sich, dass Apple zwar die Spotlight-Suche verbessern will, aber noch Jahre von einer konkurrenzfähigen Web-Suchmaschine entfernt ist.

Apple verliert Talente an Google

Wie The Information erklärt, hat Apples Suchtechnologie-Projekt einen Rückschlag durch den Verlust von talentierten Mitarbeitern erhalten. Im Jahr 2018 versuchte Apple, die Entwicklung einer Web-Suchmaschine durch den Kauf des Machine-Learning-Startups Laserlike zu unterstützen. Das Startup wurde von drei ehemaligen Google-Suchingenieuren gegründet. Die Technologie des Unternehmens empfahl Webseiten auf der Grundlage der Interessen und des Surfverhaltens eines Nutzers. Nun sind die Gründer von Laserlike Berichten zufolge zu Google zurückgekehrt.

Damit verliert Apple wichtige Talente seines Suchtechnologie-Teams, das aus mindestens 200 Mitarbeitern bestehen soll. Das Team ist für Technologien wie Spotlight, Siri-Vorschläge und den Antworten von Siri verantwortlich. Auch wenn Apples Ambitionen in dem Bereich groß sind, so sei das Unternehmen noch mindestens vier Jahre davon entfernt, einen Ersatz für die Google-Suche auf den Markt zu bringen, so eine Person, die mit dem Team zu tun haben soll.

Wie The Information anmerkt, sind Apple und Google sowohl Konkurrenten als auch Partner in der Suchbranche. Vor allem zahlt Google an Apple eine nicht bekannte Summe, damit man die Standardsuchmaschine auf allen Apple-Geräten bleibt. Schätzungen reichen hierbei von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr. In der Zwischenzeit konzentriert sich Apple auf die Erweiterung der Laserlike-Technologie, um die Suche für Apple Music, den App Store und Apple News zu verbessern. Eine der unmittelbaren Prioritäten soll es auch sein, Spotlight zu verbessern.