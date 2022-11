Nachdem wir erst vor kurzem gelernt haben, dass Twitter ein „Allzeithoch“ beim Nutzerwachstum hat, sorgt der neue Eigentümer Elon Musk nun jedoch für eine Schlagzeile, die Twitters Mitarbeiter nicht in Feierstimmung versetzen dürfte. So berief Musk eine Versammlung mit allen Mitarbeitern ein, in der er warnte, dass „eine Insolvenz nicht ausgeschlossen“ sei, wenn das Unternehmen nicht bald positive Zahlen schreibt.

Wie Zoe Schiffer berichtet, berief Musk die Versammlung gestern Nachmittag ein. Es ist nicht bekannt, was genau ihn dazu veranlasst hat, aber er hatte anscheinend das Bedürfnis, einige aktuelle Details zu einem möglichen Zusammenbruch des Unternehmens mitzuteilen.

Wow. Elon Musk just told Twitter employees he’s not sure how much run rate the company has and “bankruptcy isn’t out of the question.”

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 10, 2022