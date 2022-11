Seit Jahren kursieren Gerüchte über Apples Augmented Reality- und Virtual Reality-Projekte, wobei die Gerüchte für Apples erstes Headset (von vermutlich drei geplanten) immer konkreter werden. Immerhin soll das Gerät laut Experten Anfang 2023 vorgestellt werden. Nun berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apple sein Team, das an den Headsets arbeitet, weiter aufstockt.

Verstärkung für Apples AR/VR-Abteilung

Apples erstes AR/VR-Headset, das Gerüchten zufolge „Reality Pro“ (N301) heißen soll, wird voraussichtlich ein High-End-Produkt sein, das als Einstieg für Apple in den AR/VR-Wettbewerb dient und einen Preis von über 2.000 US-Dollar haben könnte. Ein weiteres Headset trägt den Entwicklungsnamen N602. Dieses Headset wird Berichten zufolge ein Nachfolger des ersten „Apple Reality Pro“-Headsets sein und könnte zu einem niedrigeren Preis angeboten werden. Hinter dem Projekt N421 steckt Apples seit langem vermutete AR-Brille, die jedoch noch einige Jahre Entwicklungszeit vor sich haben soll.

Um die Hardware zu entwickeln, hat Apple Teams, die sich mit der Entwicklung und Produktion der unangekündigten Geräte beschäftigen. Anscheinend hat es Änderungen in den internen Teams gegeben, um die Erfolgschancen für die derzeit unerschlossene Produktkategorie zu maximieren. So berichtet Gurman in seinem „Power On“-Newsletter, dass es zwei große Veränderungen im Management gab.

Der ehemalige Leiter von Apples Abteilung für selbstfahrende Autos, Dave Scott, kehrte zurück, nachdem er das Unternehmen Anfang 2021 verlassen hatte. Seine neuen Aufgaben erwarten ihn im Headset-Team. Mit seinem Hintergrund in der Medizin- und Robotikbranche und seinem Wissen über die Entwicklung komplexer Produkte, könnte seine Beteiligung bedeuten, dass es gesundheitsbezogene Anwendungen für das Headset geben wird.

Yaniv Gur, Apples Senior Director of Engineering, ist Berichten zufolge ebenfalls in das Headset-Team gewechselt. Gur kam vor über zwei Jahrzehnten zu Apple und war zuvor für die Entwicklung von iWork-Anwendungen und anderen Apps zuständig. Es wird vermutet, dass Gurs Beteiligung zur Entwicklung von Produktivitäts-Apps für das Headset führen könnte.

Apple hat in den letzten Monaten zahlreiche Stellenausschreibungen für seine Technology Development Group veröffentlicht, die für die Entwicklung des Headsets zuständig ist. Einige Stellenausschreibungen beziehen sich auf die Produktion von Inhalten, wie z. B. die eines Softwareentwicklers für visuelle Effekte.

Andere Stellenausschreibungen deuten darauf hin, dass auch eine Art von Videodienst in Entwicklung ist, der möglicherweise 3D-Inhalte enthält, die in VR abspielbar sind. In einer Ausschreibung wird die Entwicklung einer 3D-MR-Welt erwähnt, was mit einigen der Metaverse-Bemühungen von Facebook vergleichbar wäre.

Das Headset könnte eine große Chance für Apple sein, auch wenn es sich wahrscheinlich zunächst an einen relativ kleinen Kundenkreis richtet. Laut den vorliegenden Informationen werden für das erste Jahr der Verfügbarkeit des Headsets etwa 0,7 Millionen Einheiten prognostiziert, wobei Pegatron der einzige Montagepartner für das Projekt sein soll.