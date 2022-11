Zum Wochenstart hat Apple CEO Tim Cook den Kollegen von CBS Morning ein Interview gegeben. Im Gespräch mit Nate Burleson geht er unter anderem auf die derzeitige Wirtschaftskrise und die Tatsache ein, dass Apple aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit derzeit vorsichtig agiert, wenn es um die Einstellung neuer Mitarbeiter geht.

In den letzten Wochen tauchten Berichte auf, nach denen Apple derzeit kein neues Personal einstellt. Diese Gerüchte stellen sich allerdings als falsch heraus, nichtsdestotrotz hat Apple die Neuanstellungen verlangsamt. Im Gespräch mit Nate Burleson hat Apple Chef Tim Cook nun die Denkweise des Unternehmens erläutert.

Nachdem sich Cook bereits im Sommer dieses Jahres im Rahmen eines Conference Calls zu Neuanstellungen äußerte nahm der Apple Chef das aktuelle Interview erneut zum Anlass, um über das Thema zu sprechen. Cook gab zu verstehen, dass Apple nach wie vor neue Mitarbeiter einstellt, allerdings nicht in allen Bereich des Unternehmens.

EXCLUSIVE: Apple CEO @Tim_Cook tells @NateBurleson that the world’s most valuable company has slowed some hiring, breaking down how economic conditions are affecting his company: “We believe strongly in investing for the long term.”

