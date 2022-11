Die neuen Vodafone Kabel- und DSL-Tarife können ab sofort gebucht werden. Im Kabel-Glasfaser-Netz gibt es für Neukunden deutlich höhere Upload-Geschwindigkeiten und eine Allnet Flat in alle deutschen Netze. Für alle Festnetz-Anschlüsse erhalten Neukunden bei Online-Buchung zudem ein Startguthaben von bis zu 175 Euro.

Vodafone startet neue Kabel- und DSL-Tarife

Ende Oktober hatte Vodafone für den heutigen Tag neue Kabel- und DSL-Tarife angekündigt. Ab sofort lassen sich diese über die Vodafone-Webseite buchen. Blicken wir auf die Neuerungen, die Vodafone seinem Portfolio verpasst hat. In allen Kabel-Tarifen bis 500 Mbit/s erhöht Vodafone die Upload-Geschwindigkeiten deutlich. In den beiden Tarifen GigaZuhause 50 Kabel und GigaZuhause 100 Kabel verfünffacht Vodafone die Upload-Geschwindigkeit auf 25 bzw. 50 Mbit/s. Und auch im GigaZuhause 250 und 500 Kabel verdoppelt Vodafone den Upload auf 50 Mbit/s. Darüber hinaus stattet Vodafone jetzt alle Kabel-Glasfaser-Tarife mit einer Allnet Flat in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunk-Netze aus. Diese Option kostete bisher zusätzlich 9,99 Euro pro Monat.

Alle GigaZuhause-Tarife werden künftig in den ersten sechs Monaten zum Promo-Preis von 19,99 Euro angeboten. Die beiden Einsteiger-Tarife GigaZuhause 16 DSL und 50 Kabel liegen bei 9,99 Euro. Auch Festnetz-Bestandskunden haben die Möglichkeit, auf Wunsch in einen Tarif des neuen Portfolios zu wechseln.

GigaZuhause Kabel

GigaZuhause 50 Kabel : 9,99 € (Monat 1-6), danach 34,99 € (50 € Startguthaben)

: 9,99 € (Monat 1-6), danach 34,99 € (50 € Startguthaben) GigaZuhause 100 Kabel : 19,99 € (Monat 1-6), danach 39,99 € (100 € Startguthaben)

: 19,99 € (Monat 1-6), danach 39,99 € (100 € Startguthaben) GigaZuhause 250 Kabel : 19,99 € (Monat 1-6), danach 44,99 € (100 € Startguthaben)

: 19,99 € (Monat 1-6), danach 44,99 € (100 € Startguthaben) GigaZuhause 500 Kabel : 19,99 € (Monat 1-6), danach 49,99 € (120 € Startguthaben)

: 19,99 € (Monat 1-6), danach 49,99 € (120 € Startguthaben) GigaZuhause 1000 Kabel: 19,99 € (Monat 1-6), danach 59,99 € (175 € Startguthaben)

-> Hier geht es zu den neuen GigaZuhause Kabel Tarifen

GigaZuhause DSL

GigaZuhause 16 DSL : 9,99 € (Monat 1-6), danach 34,99 € (50 € Startguthaben)

: 9,99 € (Monat 1-6), danach 34,99 € (50 € Startguthaben) GigaZuhause 50 DSL : 19,99 € (Monat 1-6), danach 39,99 € (100 € Startguthaben)

: 19,99 € (Monat 1-6), danach 39,99 € (100 € Startguthaben) GigaZuhause 100 DSL : 19,99 € (Monat 1-6), danach 44,99 € (120 € Startguthaben)

: 19,99 € (Monat 1-6), danach 44,99 € (120 € Startguthaben) GigaZuhause 250 DSL: 19,99 € (Monat 1-6), danach 54,99 € (175 € Startguthaben)

-> Hier geht es zu den neuen GigaZuhause DSL Tarifen