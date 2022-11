Twitter CEO Elon Musk hat zu verstehen gegeben, dass Twitter in Kürze eine Funktion einstellen wird, von der er sich fragt, warum diese überhaupt jemals eingeführt wurde. Die Rede ist von dem kurzen Hinweis darauf, von welchen Gerät ein Tweet abgesetzt wurde.

In den vergangenen Jahren haben wir euch immer mal wieder auf den ein oder anderen Fauxpas im Twitter-Universum hingewiesen. So haben verschiedene Unternehmen regelmäßig für Funktionen und ihre Android-Smartphones geworben, den Tweet jedoch von einem Apple-Gerät abgesetzt.

Wir erinnern uns beispielsweise an Neujahrsgröße von Huawei im Jahr 2019 oder einen kürzlich abgesetzten Google-Tweet, der ebenfalls vom iPhone versandt wurde. Aber auch Samsung schaffte es in den letzten Jahren immer wieder Tweets von einem iPhone abzusetzen.

Nun meldet sich Elon Musk zu diesem Thema zu Wort. Der neue Twitter CEO gab in einem Tweet zu verstehen, dass Twitter den Hinweis „Twitter für iPhone “ oder „Twitter für Android“ entfernen wird, da dies eine „Verschwendung von Bildschirmplatz“ sei. Er sagte, dass „niemand weiß“, warum das Feature überhaupt eingeführt wurde.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022