Hin und wieder kommt es vor, dass ein Konkurrent Apple auf Twitter kritisiert. Googles Pixel-Team hat sich hier auf das iPhone eingeschossen. Doch kommt ein vermeintlicher Seitenhieb weniger glaubhaft rüber, wenn man für die eigenen Twitter-Aktivitäten ein iPhone nutzt. Das musste jetzt auch Google auf die harte Tour lernen. So sendete die Marketing-Abteilung einen Tweet, in dem man sich über Apple lustig macht, während der Verweis „Twitter for iPhone“ deutlich zeigt, dass hierfür Apples Smartphone verwendet wurde.

Google bewirbt Pixel-Smartphones mit dem iPhone

Wie Twitter-Nutzer Ian Zelbo bemerkte, hat das Google Pixel-Konto auf Twitter gestern Abend einen Tweet als Antwort auf Tim Cooks „#TakeNote“-Teaser gesendet. Mit dem Hashtag wollte Apples CEO auf die neuen iPads hinweisen.

Apples Tagline „Take Note“ wurde jedoch von Google kritisiert, da sie auch vom NBA-Team Utah Jazz verwendet wird. Google beschloss, darauf einzugehen und einen Tweet zu senden, in dem es hieß, dass ein Beitritt zum „Team Pixel“ die NBA-Fans „näher an Ihr Lieblingsteam“ bringen würde als ein iPhone.

Wie bereits erwähnt, entsprangen die Zeilen für den Tweet ironischerweise auf einem iPhone, was an dem automatischen Hinweis (unten rechts) zu erkennen ist. Nachdem dieser Fauxpas schnell die Runde in den sozialen Medien gemacht hatte, löschte Google still und heimlich den Tweet, um die gleiche Nachricht über einen Webbrowser („Twitter for Web“) in die Weiten des Internets zu senden.

Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es eine Situation wie diese gibt. Google ist jedoch nicht alleine. Auch Samsungs Marketing-Team weiß die Vorzüge eines iPhone zu schätzen. So bewarb das Unternehmen beispielsweise das Galaxy Note 9 mit Hilfe der iOS Twitter-App.