Ted Lasso hat ein paar motivierende Worte für die Spieler der US-Fußballnationalmannschaft, die nächste Woche zur FIFA-Weltmeisterschaft fahren. So hat Apple Plakate mit positiven Botschaften in den Heimatstädten der Spieler aufhängen lassen, ganz im Stil von Ted Lasso.

Ted Lasso drückt der US-Fußballnationalmannschaft die Daumen

Ted Lasso ist vielleicht der berühmteste Fußballtrainer Amerikas, auch wenn es ihn nicht wirklich gibt. In der erfolgreichen Apple TV+ Comedy-Serie spielt Jason Sudeikis den titelgebenden Charakter Ted Lasso, einen US-College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht Lasso die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen.

Nun zeigt sich Sudeikis als Ted Lasso auf mehreren Werbeplakaten, auf denen er motivierende Ansprachen hält, die die US-Fußballnationalmannschaft anfeuern sollen. Die Botschaften wurden in San Diego, Seattle, Pico Rivera, Kalifornien, Bergen County und New Jersey gesehen. Einige davon sind die Heimatstädte von Spielern und Trainern der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft (USMNT) oder in der Nähe der Schulen, die sie besucht haben.

Der offizielle USMNT-Account auf Twitter teilte einige Plakate, ebenso wie andere Nutzer auf der Plattform. Eine dieser Botschaften von einer Plakatwand in St. Louis lautet: