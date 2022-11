Apples Erstanbieter-Angebot an MagSafe-Ladezubehör ist recht begrenzt. Doch hinter den Kulissen arbeitete das Unternehmen offensichtlich an Nachschub. So kursieren derzeit einige Fotos im Netz, die einen sogenannten „Magic Charger“ zeigen, der Apples Wireless Charging Sortiment erweitern sollte.

Leak enthüllt Apples Magic Charger

Die Fotos und die dazugehörigen Details wurden vom Twitter-Nutzer @TheBlueMister geteilt. @TheBlueMister gehört zu einer Gruppe von Sammlern auf Twitter, die Details über Prototypen und Vorabversionen von Apple-Geräten und -Zubehör austauschen. Mehr als eine Person hat den „Apple Magic Charger“ (so wird das Zubehör genannt, wenn es an einen Mac angeschlossen ist) in die Hände bekommen, was seine Echtheit untermauert.

Hey I just got this charger called Apple Magic Charger

Das Produkt hat einen Aluminiumsockel mit einer kreisförmigen Aussparung für den MagSafe-Puck, der entweder flach liegen oder vertikal aufgestellt werden kann. Auf der Unterseite befindet sich eine gummierte Schicht, um zu verhindern, dass der Magic Charger verrutscht. Ein fest angeschlossenes USB-C-Kabel ist ebenfalls sichtbar.

Das Design des Zubehörs ähnelt dem MagSafe Duo Ladegerät und dem inzwischen eingestellten Apple Watch Magnetic Charging Dock. Es ist das erste Mal, dass ein MagSafe-Ladegerät in einer aufklappbaren Ausführung in einem offiziellen Apple-Zubehörteil zu sehen ist.

Der MagSafe Puck kann neben der Apple Watch natürlich auch ein iPhone aufladen, ebenso wie AirPods, die ein MagSafe Charging Case haben. Das Design scheint für das iPhone jedoch etwas eingeschränkt zu sein, da das Smartphone nicht hochkant auf das Ladegerät geschoben werden kann.

Über weitere Funktionen des unveröffentlichten Magic Charger ist nichts bekannt, und wir wissen auch nicht, warum Apple ihn nie auf den Markt gebracht hat. Vermutlich hatte Apple erkannt, dass die Umsetzung für iPhone-Nutzer einfach zu unpraktisch ist. Das Zubehör soll nur den Design Validation Test (DVT) erreicht haben, bevor die Entwicklung eingestellt wurde.