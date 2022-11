Mit iOS 16 hat Apple automatische Updates für Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien eingeführt. Im Rahmen der Betaphase zu iOS 16.2 wurde dieses Feature seitens Apple noch einmal separat getestet.

Anfang dieser Woche veröffentlichte Apple die Beta 3 zu iOS 16.2. Kurz darauf folgte die Public Beta 3. Eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta-Programm staunten nun darüber, dass für sie ein weiteres Update bereit steht. Dieses trägt die Bezeichnung „iOS Security Response 16.2 (a)“.

Apple beschreibt die Funktion wie folgt

Dies legte den Schluss nahe, dass Apple in der Beta 3 einen kritischen Fehler befunden hatte und dieser nun automatisch beseitigt werden sollte. Wie sich nun herausstellt, wurde mit dem Update „iOS Security Response 16.2 (a)“ allerdings keine Sicherheitslücke geschlossen.Vielmehr hat Apple die Sicherheitsfunktion noch einmal separat getestet, wie Appleosophy zu berichten weiß.

UPDATE: The Rapid Security Response Update released earlier today for iOS 16.2 and iPadOS 16.2 beta testers were for testing purposes only and do not contain any security content. pic.twitter.com/5JJ9YElqhV

— Appleosophy (@appleosophy) November 17, 2022