Während die meisten anderen Autohersteller zur Medienwiedergabe in ihren Fahrzeugen auf Smartphone-Spiegelung mit Apple CarPlay und Android Auto setzen, beharrt Tesla auf der Integration von Musikdiensten und anderen Apps direkt in seine eigene Benutzeroberfläche. Nun deutet Tesla zumindest die Integration der Apple Music App in seine Fahrzeugsoftware an, und die Information kommt von einer interessanten Stelle.

Apple Music App zeigt sich im Model S

Schon seit Jahren integriert Tesla verschiedene Musik-Streaming-Dienste direkt in seine Fahrzeuge mit Apps, die für die Displays in der Fahrzeugmitte entwickelt wurden. Am bekanntesten ist, dass Tesla Spotify als Haupt-Musik-Streaming-App in seine Fahrzeuge integriert hat. Letztes Jahr fand auch Tidal den Weg in die Tesla-Welt.

Besitzer von Tesla-Fahrzeugen haben schon lange nach einer Unterstützung von Apple Music gefragt, jedoch ohne Erfolg. Tesla spricht zwar schon seit Jahren darüber, einige weitere große Musikanbieter wie Apple Music und Amazon Music zu integrieren, bisher ist jedoch nichts dergleichen geschehen.

Nun hat ein Fan jedoch ein Model S mit Apple Music Integration gesichtet, die offenbar über die Infotainment-Einheit des Fahrzeugs verfügbar ist. Das Fahrzeug war im Petersen Automotive Museum in Los Angeles ausgestellt. Das Museum stellt derzeit in Partnerschaft mit Tesla mehrere Prototyp-Fahrzeuge, darunter den Roadster und den Cybertruck aus.

Wenn man das Apple Music Symbol auf Teslas Infotainment-System berührt, erscheint ein Bild mit einem QR-Code, der mit einer iPhone-Kamera gescannt werden muss, um Apple Music zu autorisieren. Die Chancen stehen somit gut, dass Tesla-Besitzer kurz davor stehen, eine Apple Music App zu bekommen.