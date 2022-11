TSMC plant die Massenproduktion von 3nm Chips der nächsten Generation in seiner 12 Milliarden Dollar teuren Fabrik in Arizona, so hat es der Mitbegründer des taiwanischen Unternehmens bestätigt.

Apple Fertiger TSMC produziert 3nm Chips in Arizona

Seit längerem ist bekannt, dass Apples Fertigungspartner TSMC zwei Fabriken in Arizona errichten und betrieben wird. In einem Gespräch mit Reportern am Montag in Taipei sagte TSMC Mitbegründer Morris Chang, dass die 3nm Fabrik am selben Standort in Arizona betrieben wird, wie die 5nm Anlage.

„3nm, TSMC hat derzeit einen Fabrik, allerdings ist der Bau noch nicht vollständig abgeschlossen“, sagte Chang, der sich von TSMC zurückgezogen hat, aber weiterhin einflussreich im Unternehmen ist, gegenüber Reuters . „Es ist fast abgeschlossen – am selben Standort in Arizona, Phase zwei. Fünf-Nanometer ist Phase eins, 3-Nanometer ist Phase zwei.“

Apple wird bei seinen Chips früher oder später auf den 3nm Fertigungsprozess umsteigen. Zuletzt wurde gemutmaßt, dass dies entweder beim M2 Pro oder beim M3 der Fall sein wird. Zumindest heißt es, dass der M3 für Macs als auch der A17 für das iPhone 15 Pro auf dem 3nm Prozess von TSMC gefertigt werden soll.

Der Wechsel zu fortschrittlicheren 3nm Prozess wird zu einer verbesserten Leistung und Energieeffizienz führen, was wiederum höhere Geschwindigkeiten und eine längere Akkulaufzeit bei zukünftigen Macs und iPhones ermöglichten wird.