Vor wenigen Wochen ist mit „DR.SIM“ eine neue Mobilfunkmarke „powered by Klarmobil“ an den Start gegangen. Natürlich lässt es sich DR.SIM rund um den Black Friday nicht nehmen, das Datenvolumen zu erhöhen. Zeitlich begrenzt, erhaltet ihr bis zum 29.11.2022 (10:00 Uhr) unter anderem die 15GB Allnet-Flat für nen „Zehner“. Das Ganze wird im Vodafone-Netz realisiert, ist monatlich kündbar und ein Anschlusspreis fällt nicht an.

15GB Allnet-Flat nur 9,99 mtl.

Ab sofort und nur für kurze Zeit gibt es bei DR.SIM einen Black Friday Bonus! Die monatlich kündbaren Tarife erhalten noch mehr Datenvolumen (15GB / 30GB / 40GB)! Ein Anschlusspreis fällt weiterhin nicht an. Die Tarife sind monatlich kündbar. Durch ein Lifetime Pricing werden die Tarife nicht teurer nach einer gewissen Laufzeit.

Übersicht

15GB LTE-Daten

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roamibng

nur 9,99 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis

monatlich kündbar

Neben der 15GB Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. bietet DR.SIM auch eine 30GB Allnet-Flat (14,99 Euro mtl.) sowie eine 40GB Allnet-Flat (19,99 Euro mtl.) an.

-> Hier geht es zum DR.SIM Black Friday Deal