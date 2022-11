Vielleicht kennt ihr das? Mal schnell eine Nachricht oder E-Mail an sich selbst schreiben, um sich bestimmte Dinge zu merken oder zu notieren. Genau dies ist demnächst auch über WhatsApp möglich. Die Entwickler haben damit begonnen, eine neue Funktion auszurollen, mit der ihr euch selbst eine Nachricht schreiben könnt.

WhatsApp: schon bald könnt ihr Nachrichten an euch selbst schreiben

WhatsApp hat damit begonnen, eine neue Funktion namens „Message Yourself“ zu verteilen. Wie es der Name bereits impliziert, bietet euch die Funktion die Möglichkeit, mit euch selbst zu chatten. Somit könnt ihr zukünftig Notizen, Erinnerungen, Einkaufslisten oder was auch immer an euch selbst schicken.

Wie WhatsApp gegenüber den Kollegen von von TechCrunch bestätigt hat, wurde die neue Funktion bereits für erste Nutzer ausgerollt. In den kommenden Wochen soll „Message Yourself“ dann alle Android- und iPhone-Nutzer erreichen. Erste Beta-Tests laufen seit Oktober.

Um eine WhatsApp-Nachricht an Ruch selber zu schicken, öffnet ihr eure Kontaktliste und seht euch selbst an oberster Position. Sobald ihr auf euch klickt, öffnet sich der Chat-Bildschirm, so dass ihr eine Nachricht an euch selbst verschicken könnt.

Telegram und Signal bieten bereits seit längerer Zeit eine ähnliche Funktion an und aus mit iMessage könnt ihr Nachrichten an euch selbst schicken.