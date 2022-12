Vergangenen Freitag ist die zweite Staffel zu „Little America“ auf Apple TV+ angelaufen. Um euch einen näheren Einblick in die acht neuen Geschichten zu ermöglichen, hat Apple nun ein „An Inside Look“-Video veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Little America — An Inside Look: Season 2“

„Little America“ ist von wahren Geschichten aus dem Epic Magazine von Vox Media beeinflusst und zielt darauf ab, die lustigen, romantischen, aufrichtigen, inspirierenden und überraschenden Geschichten von Einwanderern aus aller Welt, die in Amerika leben, zu teilen und zu feiern. Die zweite Staffel von Little America erkundet acht unglaubliche Geschichten, die von echten Menschen aus der ganzen Welt inspiriert wurden.

Sollte euch der offizielle Trailer zur zweiten Staffel noch nicht ausgereicht haben, um euch einen Einblick zu verschaffen, so steht ab sofort das „ An Inside Look: Season 2“-Video bereit.