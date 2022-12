Es vergeht kein Tag im Dezember, an dem Apple nicht irgendeinen Film zum reduzierten Preis in den Mittelpunkt stellt. Das Ganze läuft unter der Aktion „Apple 2022 Countdown“. Nut am heutigen Tag könnt ihr euch den Thriller „Memory – Sein letzter Auftrag“ zum Preis von nur 4,99 Euro.

Apple 2022 Countdown – Tag 14: „Memory – Sein letzter Auftrag“ nur 4,99 Euro

Tag für Tag stellt Apple im Laufe des Dezembers einen Film zum reduzierten Preis in den Fokus. Das Motto lautet „31 Tage, 31 Aktionen“. Der heutige 14. Dezember bringt euch den Thriller „Memory – Sein letzter Auftrag“ zum Preis von nur 4,99 Euro auf die Mattscheibe,

In der Filmbeschreibung heißt es