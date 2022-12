watchOS 9.2 bringt eine Reihe von Verbesserungen, die wir euch hier zusammengefasst haben. Doch das Update bringt noch eine weitere praktische Neuerung, die Apple in den Versionshinweisen ausgelassen hat. So hält der Akku der Apple Watch Ultra jetzt bei der Trainingsart „Kombinationssport“ länger durch.

Mit dem Energiesparmodus und aktiviertem Kombinationssport-Workout kann die Apple Watch Ultra laut Jake Krol unter watchOS 9.2 bis zu 17 Stunden durchgehend genutzt werden. Das sollte ausreichen, um die Smartwatch für die Verfolgung eines Marathons oder Triathlons zu verwenden.

A tidbit with watchOS 9.2, with low-power mode engaged on Apple Watch Ultra it can get up to 17 hours of use with a multisport workout going. And yes, that should be plenty for a marathon and even a triathlon. 9.2 is rolling out now, along with iOS and iPadOS 16.1

— Jake Krol (@Jake31Krol) December 13, 2022