Apple hatte Anfang des Monats eine neue Karaoke-Funktion für Apple Music angekündigt, mit der Nutzer ihre Lieblingssongs textsicher mitsingen können. Damit das Weihnachtsfest und die Silvester-Party entsprechend aufgepeppt werden können, hat das Unternehmen nun diverse Wiedergabelisten veröffentlicht, die „Apple Music Sing“ unterstützen.

Apple Music Sing Wiedergabelisten

Bei Apple Music Sing handelt es sich um eine neue Funktion, mit der ihr eure Lieblingssongs mit einstellbarem Gesang und Texten mitsingen könnt. Die Funktion bietet mehrere Songtext-Ansichten, um euch dabei zu helfen, die Führung zu übernehmen, Duette aufzuführen, im Hintergrund zu singen und vieles mehr.

Mit der Einführung von Apple Music Sing in iOS 16.2, iPadOS 16.2 und tvOS 16.2 hat Apple Dutzende von Wiedergabelisten mit Songs veröffentlicht, die diese Funktion unterstützen. Es gibt Wiedergabelisten für Hits, Partyhymnen, Familienlieblinge, Publikumslieblinge, kultige Duette und Festtagslieblinge sowie Wiedergabelisten, die nach Genres wie Pop, Dance, Hip-Hop, Indie, Rock und mehr unterteilt sind. Ebenfalls sind Wiedergabelisten für Musik aus verschiedenen Jahrzehnten mit an Bord. Zudem unterteilt Apple auch Songs im Schwierigkeitsgrad. So gibt es Kategorien wie „Songs für Profis“ mit anspruchsvollen Liedern zum Singen sowie Lieder für Karaoke-Anfänger.

Voraussetzungen für Apple Music Sing

Alle Wiedergabelisten können über die Apple Music App auf dem iPhone, iPad und Apple TV abgerufen werden. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass Apple Music Sing relativ aktuelle Hardware voraussetzt. Los geht es ab dem iPhone 11, 12,9 Zoll iPad Pro der fünften Generation, 11 Zoll iPad Pro der dritten Generation, iPad Air der vierten Generation, iPad mini der sechsten Generation, iPad der neunten Generation sowie dem Apple TV 4K von 2022.

Apple Music Sing ist kein simpler Karaoke-Player. So kann unter anderem die Lautstärke des Originalgesangs des jeweiligen Songs angepasst werden, um diesen mehr oder weniger dominant durch die eigene Stimme zu ersetzen. Dabei soll auf den unterstützten Endgeräten ein Machine Learning Algorithmus mitlaufen, der in Echtzeit den Gesang isoliert, damit dieser angepasst werden kann.

Apple Music Sing beinhaltet:

Anpassbarer Gesang: Benutzer haben jetzt die Kontrolle über die Gesangspegel eines Songs. Sie können mit dem Original-Künstlergesang singen, die Führung übernehmen oder Millionen von Songs im Apple Music-Katalog mixen.

Texte in Echtzeit: Benutzer können ihre Lieblingslieder mit animierten Texten mitsingen, die im Rhythmus des Gesangs tanzen.

Hintergrundgesang: Gleichzeitig gesungene Gesangslinien können unabhängig vom Hauptgesang animiert werden, damit Benutzer leichter folgen können.