Apple nutzt den ganzen Dezember für die Aktion „Apple 2022 Countdown“. Tag für Tag steht ein neuer Film zum reduzierten Preis im Mittelpunkt. Am heutigen Tag habt ihr die Möglichkeit, „Massive Talent“ für nur 3,99 Euro zu kaufen.

Tag für Tag stellt Apple im Laufe des Dezembers einen Film zum reduzierten Preis in den Fokus. Das Motto lautet „31 Tage, 31 Aktionen“. Der heutige 15. Dezember bringt euch den Thriller „Massive Talent“ zum Preis von nur 3,99 Euro auf die Mattscheibe.

In der Filmbeschreibung heißt es

Action-Komödie mit Nicolas Cage als Nicolas Cage, Neil Patrick Harris (How I met your Mother) und Pedro Pascal (The Mandalorian). Sein Talent und seine Karriere sind legendär – legendär gescheitert… Einst war Nicolas Cage ein Superstar. Aber dann hat er einfach zu viele schlechte Filme gedreht. Doch er hat noch ganz andere Sorgen, denn seine Tochter will nichts mehr von ihm wissen und er steht vor dem finanziellen Ruin. Da kommt das verlockende Angebot des Milliardärs Javier Gutierrez (Pedro Pascal) gerade recht: Für eine Million Dollar soll Cage als Star bei seiner Geburtstagsparty auftreten. Kurz darauf klopft auch noch die CIA bei ihm an, denn der Milliardär ist ein gefürchteter Verbrecher! Cage soll deshalb bei der Party undercover Informationen beschaffen. Als Superfan Javier auch noch Nicolas‘ Ex-Frau und Tochter einfliegen lässt, muss Cage die Rolle seines Lebens spielen: Denn wenn er auffliegt, ist nicht nur er in Gefahr…