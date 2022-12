So langsam aber sicher verbessert sich die Situation rund um das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wieder. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Apple allmählich die Produktion wieder hochfahren und der starken Nachfrage wieder besser gerecht werden kann.

iPhone 14 Pro: Lieferzeiten verbessern sich

Ihr erinnert euch? Apple musste Anfang November und somit kurz vor der heißen Phase des Weihnachts-Shoppings eine Warnung aussprechen. Nachdem die Liefersituation rund um die beiden iPhone 14 Pro Modelle aufgrund der starken Nachfrage bereits angespannt war, verschärfte sich die Situation ab November noch einmal.

Apple informierte, dass COVID-19-Einschränkungen vorübergehend Auswirkungen auf die primäre Montageanlage von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in Zhengzhou (China) haben. Die Anlage könnte nur mit deutlich reduzierter Auslastung arbeiten. Zwei Aspekte kamen schlichtweg zusammen. Auf der einen Seite verspürte Apple eine riesige Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro (Max) und auf der anderen Seite konnte Foxconn nur mit stark eingeschränkter Kapazität produzieren.

Nun geht es allerdings wieder bergauf. Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass die Lieferzeiten wieder kürzer werden. So gibt der Hersteller für alle iPhone 14 Pro Modelle aktuelle 2 bis 3 Wochen an. Vor Kurzem betrug die Lieferzeit noch 5 bis 6 Wochen. Stichprobenartig hatten wir in der letzten Woche die Möglichkeiten zur Abholung eines iPhone 14 Pro in einem Apple Store auf der Apple Webseite gecheckt. Zum Teil waren die Geräte sofort abholbereit. Aktuell wird wieder Januar angegeben. Nichtsdestotrotz lohnt es sich bei ernsthaftem Interesse regelmäßig die Verfügbarkeit über die Apple Webseite zu prüfen.