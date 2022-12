Heute ist große Endspurt beim Weihnachts-Shopping. Die Online-Bestellfristen sind größtenteils abgelaufen und so bleiben euch nur noch wenige Optionen, das passende Weihnachtsgeschenk für die Familie, Freunde und Bekannt zu organisieren. So könnt ihr beispielsweise heute noch einmal die Innenstädte aufsuchen oder deutlich komfortabler einen Gutschein online bestellen. Hierbei denken wir in erster Linie an Amazon-, Apple-, Netflix-, DAZN-, und Spotify-Gutscheine, die ihr bequem bei Amazon kaufen könnt. Möchtet ihr euch selbst beschenken? Hier könnt ihr euch Audible 3 Monate kostenlos sichern.

Apple Geschenkkarte

Im Laufe dieses Jahres hat Apple die sogenannte iTunes- und App Store-Karte durch die Apple Geschenkkarte ersetzt. Mit der Apple Gift Card könnt ihr Produkte, Zubehör, Apps, Spiele, Musik, Filme, TV Sendungen, iCloud+ und mehr bezahlen. Kurzum: Eine Apple Geschenkkarte könnt ihr zum Kauf eines Macs, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple Services und vieles mehr einsetzen.

-> Hier geht es direkt zur Apple Geschenkkarte

Amazon Gutscheinkarte: Schnell und bequem

Eine Amazon Geschenkkarte kann sicher jeder gebrauchen. Die Amazon Geschenkkarte ist ziemlich universal einsetzbar, da man gefühlt alles beim Online Händler kaufen kann. Von daher kann man mit einer Amazon Gutscheinkarte sicherlich nichts falsch machen.

-> Hier geht es zu den Amazon Gutscheinkarten

Weitere Geschenkkarten

Sollten euch die Apple- und Amazon Gutscheinkarten nicht ansprechen, so bietet euch Amazon viele weitere Gutscheinkarten an. Hier sind unter anderem DAZN, Spotify, Zalando, Netflix und viele mehr zu nennen.

-> Hier geht es zu den weiteren Geschenkkarten