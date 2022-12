Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Apple 2022 Countdown“. Tag für Tag stellen die Verantwortlichen einen Film zum reduzierten Preis in den Mittelpunkt. Heute könnt ihr euch „Elvis“ zum Preis von nur 4,99 Euro sichern.

Den gesamten Dezember lautet das Motto „31 Tage, 31 Aktionen“. Steht ihr auf Drama? Dann könnt ihr euch heute „Elvis“ zum Preis von nur 4,99 Euro sichern. Bei dem Preis handelt es sich nicht etwas um die Leihgebühr, sondern um den Kaufpreis.

In der Kurzbeschreibung

In diesem cineastischen Drama über das Leben von Elvis Presley wird seine komplizierte Beziehung zu seinem rätselhaften Manager Colonel Tom Parker geschildert. Aus Parkers Perspektive steht die komplexe Dynamik zwischen den beiden über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg im Mittelpunkt, beginnend mit Presleys Aufstieg zum Superstar in einer Zeit des Umbruchs in Amerika. Von großer Bedeutung ist dabei auch eine bedeutende und einflussreiche Person in Elvis’ Leben, Priscilla Presley.