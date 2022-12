Der gesamte Smartphone-Markt in China ist schwer angeschlagen. So sorgen Lieferengpässe und ein zurückhaltendes Kaufinteresse auf dem chinesischen Smartphone-Markt im Vergleich zum Vorjahr für einen Rückgang um insgesamt 18 %. Auch Apple vermeldet einen Rückgang in dem Land, konnte jedoch seinen Marktanteil steigern.

iPhone gewinnt im schrumpfenden Smartphone-Markt

Laut einem gemeinsamen Bericht von J.P. Morgan und der China Academy of Information and Communications Technology sind Apples Auslieferungen um etwa 14 % zurückgegangen, wenn man die Daten von September und Oktober 2022 zusammenfasst, um die späteren Liefertermine des iPhone 13 Pro im Jahr 2021 zu berücksichtigen.

Trotz des Rückgangs konnte Apple seinen Marktanteil in China im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1 % steigern. Im Jahr 2021 lag der Marktanteil bei etwa 21 % und wird im Jahr 2022 bei 22 % liegen. Dass Apple trotz des Rückgangs Marktanteile gewinnen konnte, liegt an der allgemein sehr schlechten Nachfrage in China. Da die iPhone-Nachfrage weniger stark zurückging, konnte Apple mehr Marktanteile gewinnen.

Wie AppleInsider berichtet, wird in der Meldung von J.P. Morgan auch erwähnt, dass in China 5G-Smartphones im Oktober etwa 80 % der Gesamtauslieferung ausmachten. Das ist ein Anstieg von 79 % der Lieferungen im Oktober 2021.