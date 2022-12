Die Vorbereitungen auf die iPhone 15 Familie laufen auf Hochtouren. Einem aktuellen Bericht zu folge hat Apple Luxshare als zweiten Fertigungspartner neben Foxconn für die Fertigung des iPhone 15 Pro Max aka iPhone 15 Ultra vorgesehen. Allerdings ist unklar, wie die prozentuale Verteilung zwischen Luxshare und Foxconn sein wird. Mit dieser Maßnahme möchte Apple das Risiko weiter für den Fall minimieren, dass eine Fabrikanlage ganz oder größtenteils ausfällt.

iPhone 15 Ultra soll nicht exklusiv von Foxconn gefertigt werden

Die vergangenen Woche haben noch einmal verdeutlicht, wie gefährlich es sein kann, wenn ein bestimmtes iPhone Modell in großen Stückzahlen in einer bestimmten Fabrik wird und diese nur in stark eingeschränktem Umfang produzieren kann. Die COVID-19 Maßnahmen in China hatten zur Folge, dass Foxconn das iPhone 14 Pro nur in kleinen Stückzahlen produzieren konnte. Apple sah sich veranlasst, eine Warnung auszusprechen und gleichzeitig stiegen die Lieferzeiten auf mehrere Wochen an.

Ob das iPhone-Spitzenmodell im kommenden Jahr iPhone 15 Pro Max oder iPhone 15 Ultra heißen wird, bleibt abzuwarten. Es scheint festzustehen, dass Apple die Pro-Modelle noch stärker von den Non-Pro-Modellen differenzieren möchte. Und auch das „Max“- bzw. „Ultra“-Modell könnte sich dabei noch einmal stärker vom „normalen“ iPhone 15 Pro unterscheiden.

Erst kürzlich hieß es, dass Apple einen Teil der iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Fertigung von Foxconn abgezogen und an Luxshare und Pegatron übertragen hat. Dies könnte ein Testlauf für kommenden Modelle sein. Laut Trendforce soll dies im kommenden Jahr noch stärker zur Geltung kommen.