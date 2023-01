„Episode XOXO“ ist auf Apple TV+ gestartet. Traditionell blicken immer freitags auf die Neuankömmlinge bei den verschiedenen Apple Services. Nachdem wir euch bereits im Laufe des Vormittags auf die Fortsetzung von „Helpsters – Staffel 3“ aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Apple Spiele-Abo-Plattform weiter.

Apple Arcade: „Episode XOXO“ ist gestartet

Gamer können sich auf den nächsten Teil des beliebtesten interaktiven Storytelling-Spiels auf iOS freuen. Exklusiv bei Apple Arcade erhältlich, bringt er die Romantik und das Drama von Episode: Choose Your Story für Arcade-Abonnenten und bietet gleichzeitig ein hochwertiges, kuratiertes und optimiertes Episoden-Erlebnis.

Mit Episode XOXO könnt ihr eure Geschichten voller Liebe, Romantik, Abenteuer und Drama erleben. Wäre es nicht erstaunlich, wenn ihr eine Figur in Ihrer Lieblingsgeschichte wärt? Mit Episode XOXO könnt ihr genau das mit Geschichten tun, in denen ihr wichtige Entscheidungen trefft.

Im vergangenen Jahr konnte Apple Arcade übrigens 50 Neuzugänge und 300 Updates für bestehende Spielehits verzeichnen. In diesem Jahr geht es ähnlich weiter. In diesem Monat sind vier Neuerscheinungen angekündigt. Zudem wird es spannende Updates zu Angry Birds Reloaded, Jetpack Joyride 2, Lego Star Wars: Castaways, What the Golf? und weiteren Spielen geben.