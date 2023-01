Aqara blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an Smart Home Produkten. Auch bei Matter ist der Hersteller an Bord. In regelmäßigen stellt Aqara neue Produkte vor, die mit Apple Home und Co. harmonieren. Im Rahmen der Consumer Electronics Show 2023 (CES 2023) hat der Hersteller nun einen Ausblick auf verschiedene Neuheiten gegeben, die im Laufe des Jahres auf den markt kommen werden.

Aqara gibt Ausblick auf neue Produkte

Aqara erweitert sein Portfolio um innovative Sensoren, intelligente Türschlüssel, LED-Streifen und eine Video-Türklingel. Der Hersteller schreibt

Die Video Doorbell G4 ergänzt die Innenkameras von Aqara, und zusammen helfen diese Kameras den Benutzern, ihr Zuhause, ihre Familien und Besucher jederzeit und überall im Auge zu behalten. Diese Türklingel ermöglicht eine äußerst flexible Installation, da sie batteriebetrieben oder kabelgebunden betrieben werden kann. Die Video Doorbell G4 unterstützt nicht nur HomeKit Secure Video und lokales Streaming zu Amazon- und Google-Smart-Displays, sondern funktioniert auch mit Matter, nachdem die Matter-Spezifikation für Kameras fertig ist. G4 verfügt über eine lokale, KI-fähige Gesichtserkennung, die je nach erkannter Person unterschiedliche Automatisierungen auslösen kann, und das Gerät enthält außerdem sowohl den 7-tägigen kostenlosen Cloud-Speicher als auch den optionalen lokalen Speicher über eine microSD-Karte.

Presence Sensor FP2 ist eine revolutionäre Ergänzung der breit gefächerten Sensorpalette des Unternehmens. Basierend auf der Millimeterwellen-(mmWave)-Radartechnologie erkennt das FP2 die Anwesenheit von Menschen, selbst wenn die Person still sitzt. Es ermöglicht die Zonenpositionierung, die es Benutzern ermöglicht, verschiedene Zonen innerhalb eines Raums wie das Bett, die Kommode oder den Sofabereich zu definieren, und die Anwesenheit in jeder dieser einzelnen Zonen kann verschiedene Automatisierungen für ein individuelleres Erlebnis auslösen. Zu den weiteren Funktionen gehören Mehrpersonenerkennung, Sturzerkennung und ein eingebauter Lichtsensor.

Smart Lock U100 ist das erste Riegelschloss von Aqara und bietet eine sichere und bequeme Heimzugangslösung, die sich nahtlos in moderne Smart Homes integrieren lässt. Das U100-Schloss ist eines der wenigen Smart Locks auf dem Markt, das mit HomeKit kompatibel ist und die Home-Key-Funktion in Apple Wallet unterstützt. Andere Zugangsauthentifizierungsoptionen umfassen Fingerabdrücke, Passwörter, die Aqara Home-App, NFC-Karten und mechanische Schlüssel. Basierend auf dem Zigbee-Protokoll unterstützt das U100 Matter über einen kompatiblen Aqara-Hub.

LED Strip T1 ist ein Mehrzweck-RGB-CCT-Lichtstreifen, der das intelligente Beleuchtungserlebnis für Aqara-Benutzer bereichern soll. Er erzeugt bis zu 16 Millionen lebendige Farben und einstellbares weißes Licht und ist mit Verlaufseffekten adressierbar. HomeKit, Alexa und Google Home werden unterstützt, und Matter-Support über einen kompatiblen Aqara-Hub wird voraussichtlich nach dem Start hinzugefügt. Der LED-Streifen ist Zigbee-basiert, was einen geringeren Stromverbrauch sowie ein weniger überlastetes Wi-Fi-Heimnetzwerk bedeutet, und er dient auch als Repeater, der das Zigbee-Netzwerk verbessert.