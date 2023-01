Ein Vorteil von Apples Ökosystem ist die nahtlose Interaktion der Geräte untereinander. So lässt sich beispielsweise das Apple TV auch einfach mit einem iPhone oder iPad einrichten, anstatt mit der Fernbedienung. Nun meldet ein überraschter Nutzer, dass tvOS 16 seit Neustem den Zugang zu einem iPhone oder iPad voraussetzt, um Dinge wie iCloud-Bedingungen zu akzeptieren oder die Apple ID-Einstellungen zu aktualisieren.

Obwohl die meisten Nutzer des Apple TV tief im Apple-Ökosystem verwurzelt sind, gilt dies nicht für alle. Insbesondere Apples Streaming-Box richtet sich an eine noch breitere Käuferschicht. So kann normalerweise das Apple TV im Wesentlichen unabhängig von anderer Hardware genutzt werden.

Typische Aufgaben der Apple ID-Verwaltung können über einen Webbrowser auf einem PC oder in einfachen Fällen direkt über das Apple TV erledigt werden, wenn dies gelegentlich notwendig ist. Nun gibt es zumindest einen Hinweis, dass sich hier etwas geändert haben könnte.

Wie ein Tweet jetzt zeigt, gibt es womöglich mittlerweile einige Aufgaben, bei denen das Apple TV erwartet, dass man sie auf einem iOS-Gerät erledigt, das mit demselben Account angemeldet ist. Folgender Tweet zeigt ein simples Beispiel. Die Annahme der neuen iCloud-Bedingungen:

I own an Apple TV.

I own not a single other Apple device. Not one.

Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp

— chris @c@pub.waffle.tech (@hugelgupf) January 16, 2023