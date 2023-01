Ende 2020 gingen Vodafone und Apple eine Kooperation ein. Beide Unternehmen kombinieren bestes Fernseherlebnis mit bester Streaming-Technologie. Im November 2022 hat Apple die dritte Generation des Apple TV 4K auf den Markt gebracht. Vodafone-Kunden, die den Tarif „GigaTV Net inkl. Apple TV 4K“ buchen, erhalten nun ebenfalls dieses Gerät.

Vodafone: GigaTV Net inkl. Apple TV 4K buchen und neueste Apple TV 4K Generation erhalten

GigaTV auf AppleTV haben wir uns Anfang 2021 näher angeguckt, getestet und für gut befunden. Mit GigaTV für Apple TV erhaltet ihr eine weitestgehend unabhängige und komfortable Möglichkeit, das Fernsehprogramm und eine Vielzahl an Mediatheken zu empfangen. Das Ganze wird in der GigaTV-App gebündelt. Ihr benötigt lediglich Internet-Empfang und einen Smart-TV, an dem ihr AppleTV anschließt.

Nachdem Apple im Herbst letzten Jahres Apple TV 4K (3. Generation) auf den Markt gebracht hat, erhalten Vodafone-Kunden nun ebenfalls dieses Gerät. Am Preis ändert sich nichts. Der Tarif „GigaTV Net inkl. Apple TV 4K“ ist weiterhin in den ersten 6 Monaten zu einem Preis von 9,99 Euro mtl. und ab dem 7. Monat für 19,99 Euro mtl. erhältlich. In der GigaKombi TV, d.h. sollten Kund:Innen ihren GigaTV Net inkl. Apple TV 4K Tarif mit einem Mobilfunktarif kombinieren oder bereits Mobilfunkkunden sein, wird unverändert der GigaKombi TV Rabatt in Höhe von monatlich -5 Euro vergeben.

Die neue Box ist optisch nahezu identisch zu seinem Vorgängermodell, liefert allerdings eine bessere, schnellere Performance dank A15 Bionic Chip. Kunden die sich für das Apple TV Produkt von Vodafone entscheiden, erhalten ab sofort die neue Variante mit 64GB (WiFi Verbindung). Integriertes Dolby Vision und HDR10+ sorgt für bestmögliche Qualität auf einer größeren Auswahl an Fernsehgeräten.

-> Hier geht es direkt zu Vodafone GigaTV Net inkl. Apple TV 4K