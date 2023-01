Apple TV+ hat die Erweiterung seines Portfolios bekannt gegeben. Die Verantwortlichen in Cupertino haben bestätigt, dass man sich die Rechte an der mehrsprachigen französisch-japanischen Drama-Serie „Drops of God“ gesichert hat.

Apple TV+ sichert sich die Rechte an „Drop of God“

Apple TV+ hat die weltweite Übernahme des neuen mehrsprachigen französisch-japanischen Dramas „Drops of God“ von Legendary Entertainment mit acht Folgen angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Adaption der gleichnamigen japanischen Bestseller-Mangaserie der New York Times, die vom preisgekrönten Tadashi Agi erstellt und geschrieben wurde.

In „Drops of God“ sind Fleur Geffrier („Das Boat“, „Elle“) als Camille Léger und Tomohisa Yamashita („The Head“, „Tokyo Vice“, „Alice in Borderland“) als Issei Tomine zu sehen. Die Serie wird von Les Productions Dynamic in Zusammenarbeit mit 22H22 und Adline Entertainment produziert.

„Drops of God“ trifft die Welt der Gastronomie und der edlen Weine in Trauer, da Alexandre Léger, Schöpfer des berühmten Léger Wine Guide und emblematische Figur der Önologie, gerade im Alter von 60 Jahren in seinem Haus in Tokio verstorben ist. Er hinterlässt eine Tochter, Camille (Geffrier), die in Paris lebt und ihren Vater seit der Trennung ihrer Eltern im Alter von neun Jahren nicht mehr gesehen hat. Als Camille nach Tokio fliegt und Légers Testament verlesen wird, entdeckt sie, dass ihr Vater ihr eine außergewöhnliche Weinsammlung hinterlassen hat – laut Experten die größte Sammlung der Welt. Aber um das Erbe zu beanspruchen, muss Camille mit einem brillanten jungen Önologen, Issei Tomine (Yamashita), konkurrieren, den ihr Vater unter seine Fittiche genommen hat und der in Légers Testament als sein „spiritueller Sohn“ bezeichnet wird. Aber ist seine Verbindung zu Issei nur spirituell?

„Drops of God“ wird im Laufe des Jahres 2023 auf Apple TV+ (außer in Japan ausgestrahlt). Die Serie wird in Zusammenarbeit mit France Télévisions und Hulu Japan präsentiert.