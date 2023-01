Schon seit Jahren gibt es Hinweise darauf, dass Apple im Stillen an einem eigenen Suchdienst arbeitet, um mit Google zu konkurrieren. Diese Idee ist heute wieder in den Nachrichten, in einem Bericht, der nahelegt, dass dies ein Element eines mehrteiligen Plans gegen Google sein könnte.

Apple will Google angeblich da angreifen, wo es am meisten schmerzt

Die Financial Times zitiert zwei ehemalige Apple-Ingenieure über die Rivalität zwischen Apple und Google. So behaupten die ehemaligen Angestellten, dass Apple immer noch einen Groll darüber hegt, wie Android iOS kopiert hat. Dabei denkt Apple angeblich kontinuierlich daran, wie man Google auf dem iPhone überflüssig machen kann.

Beide Ingenieure sollen tatsächlich das Wort „Groll“ benutzt haben, um Apples Beziehung zu Google zu beschreiben, während einer von ihnen noch weiter ging und sie als „stillen Krieg“ bezeichnete. Keine der beiden Quellen wird mit weiteren Aussagen zitiert, aber die Financial Times nutzt die Gelegenheit und listet drei „Schlachtfelder“ in dieser Auseinandersetzung auf:

Karten-Dienste

Ein Konflikt-Thema soll Google Maps darstellen. So soll Apple Maps geschaffen worden sein, da sich Google ursprünglich geweigert hatte, dem iPhone die gleichen Abbiegehinweise zu geben, die für Android zur Verfügung standen. Es war ein Schachzug von Apple, den Nutzern eine Funktion zu bieten, die immer notwendiger wurde und die Käufer davon abhalten sollte, zum Konkurrenten zu wechseln.

Suchmaschinen

Für den nächsten Punkt bestand kein so dringender Handlungsbedarf, weswegen er nur langsam voranschreitet, nämlich die Suche. Nichtsdestotrotz gibt es seit mindestens 2015 AppleBot, eine Suchmaschine, die zeitweise von Siri und Spotlight genutzt wurde.

Das ist ein deutlich anderer Dienst als eine Google-ähnliche Suche, aber es ist ein Grund, warum immer wieder Berichte auftauchen, dass eine Apple-Suche für die Nutzer kommen wird. Falls Apple eine hauseigene Suchmaschine für seine Nutzer möchte, wurde das Vorhaben jedoch womöglich Ende 2022 gestoppt oder stark eingebremst, als wichtige Mitarbeiter, die angeblich an „Apple Search“ gearbeitet haben sollen, zu Google wechselten.

Werbung

Es gibt noch einen dritten Bereich, in dem Apple vermutlich mit Google konkurrieren will, auch wenn es sich dabei vielleicht nur um eine offensichtliche Ausweitung seines Geschäfts handelt und nicht um einen Angriff im zitierten „stillen Krieg“. Es handelt sich dabei um Apples eigenes Werbegeschäft, das enorm wächst.

Apple experimentiert schon länger mit den Werbemöglichkeiten im App Store. Das Unternehmen testete beispielsweise im Februar 2021 eine neue Anzeigen-Position im App Store, die Nutzern eine App „vorschlagen“. Hier können Entwickler auf ein bestimmtes Schlüsselwort bieten und derjenige, der am meisten bezahlt, erhält die Anzeigen-Position in den App-Store-Suchergebnissen, ähnlich wie es Google mit seiner Plattform handhabt.