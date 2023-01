Apple hat diese Woche in Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien mit dem Verkauf von generalüberholten Modellen des iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max begonnen. Dabei sind Rabatte von rund 15 Prozent möglich, allerdings schwankt der Bestand regelmäßig. Das Standard-iPhone 13 ist noch nicht als Refurbished-Modell bei Apple erhältlich, wird voraussichtlich jedoch bald auch verfügbar sein.

-> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store

Refurbished iPhone 13 Modelle bei Apple

Über den Apple Refurbished Store verkauft der Hersteller unter anderem Geräte, die von Kunden an Apple zurückgeschickt wurden oder aus sonstigen Gründen nicht mehr beim Endkunden verblieben sind. Nachdem Apple im Februar 2022 erstmals gebrauchte iPhones im deutschen Refurbished Store angeboten hat, sind in dem Store jetzt auch wiederaufbereitete iPhone 13 Modelle verfügbar.

Im Apple Refurbished Store erhaltet ihr ein generalüberholtes Gerät mit originalen Apple-Ersatzteilen, falls die Geräte zuvor repariert werden mussten. Die verkauften Geräte wurden gründlich auf Funktionstüchtigkeit untersucht und gereinigt. Refurbished iOS-Geräte kommen mit einem neuen Akku und einem neuen Gehäuse. Jedes Gerät kommt mit allem Zubehör und sämtlichen Kabeln.

Apple gibt an, dass die Refurbished-Geräte in den meisten Fällen praktisch nicht von brandneuen Geräten zu unterscheiden sind. Alle Apple zertifizierten refurbished Produkte werden in einer neuen weißen Box verpackt und kostenlos geliefert. Die Rückgabe ist ebenfalls kostenlos.

Neben dem iPhone findet ihr im Apple Refurbished Store auch gebrauchte Macs, iPads, iPods, Apple TVs und Zubehör.