Mit der Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle wird im Herbst gerechnet. Wenn wir uns auf einen Monat festlegen müssten, würde wir uns für „September“ entscheiden. Nun taucht erneut das Gerücht auf, dass Apple den kommenden iPhone 15 Modellen einen Wi-Fi 6E Chip verpasst.

Apple setzt aktuell beim 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro sowie bei den neuen Mac mini und MacBook Pro Modellen auf Wi-Fi 6E. Beim iPhone 14 hingegen kommt diese Technologie noch nicht zum Einsatz. Dies könnte sich allerdings beim 2023er iPhone-Lineup ändern.

Kuo ist nicht der einzige, der mit Wi-Fi 6E beim iPhone 15 rechnet. Auch die Barclays-Analysten Blayne Curtis und Tom O’Malley hatten kürzlich prognostiziert, dass das „iPhone 15“-Modelle ein Wi-Fi 6E-Upgrade erhalten wird. Ob sich das nur auf die Pro-Modelle oder auf alle vier neuen Modelle bezieht, ist fraglich.

Wi-Fi 6 funkt auf den 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzen, während Wi-Fi 6E auch mit dem 6-GHz-Band arbeitet. Dies führt zu schnelleren WLAN-Geschwindigkeiten, geringeren Latenzzeiten und weniger Signalstörungen.

Apple has halted developing its own Wi-Fi chips; Broadcom is the biggest winner of the iPhone 15’s upgrade to Wi-Fi 6E and the leading beneficiary of the Wi-Fi industry-standard upgrade to Wi-Fi 6E/7 with higher ASP.https://t.co/XEZ0bVV8A8

