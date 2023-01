Der Online-Händler Galaxus zeigt seit neuestem, wie häufig die Kundschaft Produkte zurückschickt, wie oft die Produkte in der Gewährleistungsfrist kaputtgehen und wie lange es dauert, bis ein Gewährleistungsfall erledigt ist. Damit liefert Galaxus einige interessante Fakten in Bezug auf Produkt- und Servicequalität vieler Marken.

Rückgabequote

Die erweiterten Produktinformationen werden bei Galaxus in den Bereichen „Rückgabe“ und „Gewährleistung“ angezeigt.

Unter „Rückgabequote“ ist ersichtlich, wie oft in den letzten 12 Monaten Produkte einer Marke in der jeweiligen Kategorie retourniert wurden. Galaxus zeigt ein Beispiel:

Hier sieht man unter anderem, dass die Kundschaft in den letzten 12 Monaten 2,4 Prozent aller bei Galaxus gekauften Samsung-TVs zurückgegeben hat.

„Ein hoher Retouren-Anteil kann z.B. darauf hindeuten, dass ein Smartwatch-Hersteller mit seinen Produkten zu viel verspricht, dass Produktbilder eines Kleiderschranks wichtige Details unterschlagen oder dass Pullis einer Marke vielen Kundinnen und Kunden nicht passen“, erklärt Zara Hegemann, die die neuen Features als Senior Product Owner mitentwickelt hat.

Gewährleistungsfallquote

Unter „Gewährleistungsfallquote“ zeigt der Händler, wie häufig Produkte einer Marke in der jeweiligen Kategorie in den ersten 24 Monaten nach Kauf einen Defekt aufwiesen. Auch hier hält Galaxus ein Beispiel bereit:

PCs der Marke Medion werden z.B. in knapp 6,4 Prozent aller Fälle innerhalb zwei Jahren zum Gewährleistungsfall, bei Apple-Computern liegt die Quote übrigens laut den Angaben bei nur 0,8 Prozent.

„Die Gewährleistungsfallquote ist ein guter Indikator für die Qualität von Produkten“, sagt Zara Hegemann. „Nun sehen die Konsumentinnen und Konsumenten erstmals verlässliche Statistiken zu Defekten, die das Bauchgefühl, Experten-Reviews und Produktbewertungen anderer Kundinnen und Kunden ergänzen.“

Gewährleistungsfalldauer

Ebenfalls interessant für eine Kaufentscheidung ist die „Gewährleistungsfalldauer“. Anhand dieser Angabe sieht die Kundschaft, wie lange es im Schnitt dauert, bis ein Produkt einer Marke in der jeweiligen Kategorie bei einem Gewährleistungsfall zurück beim Besitzer ist.

Galaxus liefert mit den öffentlichen Daten ein überraschend umfangreiches Nachschlagewerk, das einen guten Blick auf die Servicequalität der Marken bietet. Der Online-Händler stammt aus der Schweiz, betreibt jedoch seit 2018 auch in Deutschland einen Onlineshop. Vor kurzem wurde erst angekündigt, dass Galaxus in Zukunft seine Plattform auch als Marktplatz für andere Händler öffnen will.

