In den letzten Tagen tauchten vermehrt Gerüchte auf, dass Apple bei den kommenden iPhone 15 Modellen auf den Wi-Fi 6E Standard setzen wird. Diese Technologie kommt bereits bei den aktuellen iPad Pro, Mac mini und MacBook Pro zum Einsatz. Ein nun geleaktes, internes Apple Dokument bestätigt Apples Pläne beim kommenden iPhone 15.

Internes Apple Dokument: iPhone 15 Pro mit Wi-Fi 6E

Leaker Unknownz21 (@URedditor) hat den Kollegen von Macrumors eine internes Dokument zugespielt, welche die Antennenstruktur des iPhone 15 zeigt. D8x bezieht sich auf die iPhone 15 Pro Modelle, und der Leak impliziert, dass die schnellere Wi-Fi 6E-Spezifikation auf das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max beschränkt sein wird.

Die Non-Pro-Modelle des iPhone 15, intern als D3y bezeichnet, dürfte weiter Wi-Fi 6 anstatt Wi-Fi 6E verwenden. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass sich D7x auf das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max und D2y auf das iPhone 14 und 14 Plus bezieht, wobei das Dokument Änderungen des Antennendesigns zwischen dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 15 Pro beschreibt. Parallel dazu konnte Macrumors weitere Dokumente einsehen, dass nur die iPhone 15 Pro Modelle über Wi-Fi 6E verfügen werden.

Wie eingangs erwähnt, setzt Apple Wi-Fi 6E bereits bei den aktuellen iPad Pro, MacBook Pro und Mac mini Modellen ein. Beim iPhone kommt diese Technologie noch nicht zum Einsatz, dies dürfte sich allerdings im Laufe dieses Jahrs ändern.

Geräte mit Wi-Fi 6E können sich mit Routern verbinden, die den Wi-Fi 6E Standard unterstützen. Diese sind allerdings noch nicht sehr stark verbreitet. Wi-Fi 6E-Router umfassen das 6GHz Band zusätzlich zu den 2,4 und 5GHz Bändern. Um 6 GHz zu verwenden, sind sowohl ein Wi-Fi 6E-Router als auch ein Wi-Fi 6E-Gerät erforderlich.

Im Vergleich zu Wi-Fi 6 bietet Wi-Fi 6E mehr Bandbreite und damit schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten, geringere Latenz und höhere Kapazität. Wi-Fi 6E bietet 1,2 GHz mehr Spektrum im 6-GHz-Band und kann Gigabit-Abdeckung im ganzen Haus, Multi-Gigabit-Konnektivität für Veranstaltungsorte unterstützen und hat die Bandbreite für höhere Datenströme, wie sie für AR- und VR-Erlebnisse verwendet werden.

Bereits in der Vergangenheit machte Unknownz21 spannende Information zu kommenden Apple Produkten publik. So berichtete er im Vorfeld der Ankündigung von iOS 14 über die bevorstehenden Neuerungen. Das Dokument mit den Antennenspezifikationen sei „nur die Spitze des Eisbergs“, so der Leaker. In den kommenden Wochen sollen noch viele weitere Informationen zu den iPhone 15 Modellen folgen.