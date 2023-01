Die Apple Watch wird in der diesjährigen Saison der World Surf League (WSL) für Aufmerksamkeit sorgen. So hat die WSL bekannt gegeben, dass Apples clevere Uhr ab sofort „das offizielle Wearable Equipment“ der Liga ist. Außerdem gibt es eine neue WSL Surfer App, dank der die Sportler beim Wettkampf mit wichtigen Informationen in Echtzeit versorgt werden.

Die Apple Watch bei der World Surf League

Die Apple Watch ist zweifelsohne eines der vielseitigsten Wearables auf dem Markt. Nachdem die Uhr sich bereits als Gesundheits-Coach, Herzkrankheiten-Entdecker und Retter in der Not bewiesen hat, steht ein neuer Einsatz in der WSL an. Dabei ist es tatsächlich das erste Mal, dass die Apple Watch als „offizielles Wettkampfgerät im Profisport“ bezeichnet wird.

„Während der gesamten Saison der Championship Tour (CT) haben die Elite-Athleten der WSL CT Zugriff auf die neue WSL Surfer App auf der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch Ultra, die sie während der Wettkämpfe auf dem Wasser auf dem Laufenden hält“, erklärt die Liga in einer Pressemitteilung.

Die speziell entwickelte WSL Surfer App auf der Apple Watch synchronisiert sich in Echtzeit mit dem WSL Scoring System. Dadurch erhalten die Sportler während des Wettkampfs die benötigten Informationen wie Punktestand, Wellenpriorität und mehr direkt auf ihr Handgelenk.

Die WSL-Teilnehmer erhalten vor jedem Wettkampf entweder eine Apple Watch Ultra oder eine Apple Watch Series 8, auf der die WSL Surfer App vorinstalliert ist. Die WSL hatte die Technologie bereits in den letzten beiden Saisons getestet, um „sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der Wettkämpfe entspricht“.

Eric Sue, Apples Director of Apple Watch Product Marketing, lobt derweil die neue Partnerschaft:

„Wir sind begeistert, dass die WSL die Apple Watch für die Championship Tour einsetzt und es den Surfern einfach macht, schnell auf ihr Handgelenk zu schauen, um sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen zu erhalten. Diese innovative Lösung nutzt viele der fortschrittlichen Funktionen der Apple Watch – das helle, hochauflösende Display, die Langlebigkeit, die Wasserfestigkeit, die Mobilfunkverbindung und eine leistungsstarke Plattform für Unternehmen, um eigene Apps zu entwickeln – und die neue WSL Surfer App wird den Surfern, die auf höchstem Niveau antreten, die Informationen liefern, die sie im Wasser benötigen.“

Passend zur heutigen Ankündigung hat Apple vor kurzem bekannt gegeben, dass die zweite Staffel der Surfer-Doku „Make or Break“ am 17. Februar auf Apple TV+ startet.