Die MyFRITZ!App für das iPhone gehört für FRITZ!Box-Besitzer zur Grundausstattung. Jetzt gibt es ein großes Update für die praktische App, mit der Anwender zu Hause und unterwegs auf ihre FRITZ!Box und ihr Heimnetzwerk zugreifen können.

MyFRITZ!App 2.8.0 ist da

Mit der MyFRITZ!App könnt ihr mit dem iPhone auf eure FRITZ!Box zugreifen und werdet über Anrufe, Sprachnachrichten sowie andere Ereignisse benachrichtigt. Zudem könnt ihr über die App mit der FRITZ!Box verbundene Smart-Home-Geräte steuern und auf einen angeschlossenen USB-Speicher zugreifen.

Mit der neuen Version 2.8.0 für die iOS MyFRITZ!App werden einige Verbesserungen eingeführt. Unter anderem hat der Hersteller an der Optik der App gearbeitet. Neu sind die Darstellung von Detailinformationen für Geräte unter „Heimnetz“ und die Möglichkeit, Dateien in FRITZ!NAS umzubenennen und zu löschen. Natürlich sind auch wieder Stabilitäts- und Detailverbesserungen mit an Bord.

Hier die Liste der Neuerungen des Herstellers:

NEU: Unter „Heimnetz“ werden in der grafischen Übersicht bei Antippen des Mesh Masters, Mesh Repeaters oder FRITZ!Powerline-Gerätes Detailinformationen angezeigt

NEU: Umbenennen und Löschen von Dateien in FRITZ!NAS

Verbesserung: Darstellung mit neuer Schriftart

Verbesserung: Aktualisierte Darstellung von FRITZ!NAS

Für die Nutzung der MyFRITZ!App wird eine FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab 6.50 vorausgesetzt. Für den vollen Funktionsumfang benötigt eure FRITZ!Box die Version 7.29 (oder neuer). Um auch von unterwegs sämtliche Funktionen nutzen zu können, benötigen ihr an der FRITZ!Box einen Internetanschluss mit einer öffentlichen IPv4-Adresse.