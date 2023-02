Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die zweite Generation des HomePod angekündigt hat. Bevor der smarte Lautsprecher am 3. Februar seinen Verkaufsstart feiert, sprachen Apples VP of Hardware Engineering Matthew Costello und Produktmarketing-Mitarbeiterin Alice Chan mit Men’s Journal und TechCrunch über den neuen HomePod.

Die Rückkehr des HomePod

Apple stellte den originalen HomePod – das große Modell – im März 2021 ein, nachdem mehrere Berichte darauf hingedeutet hatten, dass die Verkäufe des Lautsprechers hinter den Erwartungen lagen. Stattdessen konzentrierte sich das Unternehmen auf den HomePod mini, der zwar deutlich günstiger war, jedoch mit dem großen Bruder technisch nicht mithalten konnte. Entsprechend laut war der Ruf der Fans nach einer Rückkehr des ausgewachsenen HomePod, wie Alice Chan gegenüber Men’s Journal erklärt. Es gab „mehr Interesse als je zuvor für die Akustik eines größeren Lautsprechers“ erinnert sich Apples Produktmarketing-Mitarbeiterin. Das hat Apple auch letztendlich dazu bewegt, einen weiteren größeren HomePod zu veröffentlichen.

Der neue HomePod sieht nahezu identisch aus wie das Original, wenngleich er 0,2 Zoll kürzer ist und einen größeren Edge-to-Edge-LED-Touchscreen auf der Oberseite hat. Costello sagt gegenüber TechCrunch, dass Apples Teams diese Form und Gestalt für den HomePod in voller Größe „wirklich lieben“ und „in der Lage waren, ein wunderbares System innerhalb dieser Struktur zu schaffen.“

Erstaunlicherweise unterstützt der neue HomePod nur den älteren Wi-Fi 4-Standard. Costello erklärt, warum der neue HomePod auf den Wi-Fi 4-Standard beschränkt ist, im Vergleich zu Wi-Fi 6 bei anderen modernen Apple-Geräten:

„Der HomePod verfügt über eine Wi-Fi 4-Konnektivität, die es uns ermöglicht, genau das zu erreichen, was im gesamten System am besten funktioniert“, so Costello gegenüber TechCrunch, „um sicherzustellen, dass Siri-Anfragen beantwortet werden, und um eine konsistente Erfahrung für alles zu gewährleisten, was man hört, im Smart-Home steuert und mehr – und das alles, während es energieeffizient ist.“

Apples VP of Hardware Engineering ging auch auf die Tatsache ein, dass es nicht möglich ist, einen neuen HomePod mit seinem Vorgänger (zwecks eines Stereo-Paares) zu koppeln:

„Beim Erstellen eines Stereo-Paares ist es wichtig, dass die Audio-Eigenschaften für ein optimales, ausgewogenes Erlebnis übereinstimmen“, sagt Costello über die fehlende Kompatibilität. „Der neue HomePod liefert einen immersiven, raumfüllenden Klang, den die Nutzer lieben – mit noch mehr Details, Klarheit und Ebenen als der ursprüngliche HomePod – also wollten wir, dass die akustische Abbildung von Generation zu Generation so rein und konsistent wie möglich ist. Das Prinzip, dass die Audio-Eigenschaften in einem Stereo-Paar übereinstimmen, gilt für den HomePod mini, den originalen HomePod und den neuen HomePod.“

Der HomePod 2 kann für 349 Euro im Apple Online Store bestellt werden und wird ab dem 3. Februar ausgeliefert. Die Lieferzeit des Gerätes ist jedoch kurz nach dem Verkaufsstart schnell angestiegen, so dass eine heutige Bestellung etwa 4 bis 5 Wochen Geduld erfordert.

Falls ihr den neuen HomePod pünktlich hören möchtet und einen Apple Store in der Nähe habt, empfehlen wir euch zum Release-Tag einen Blick in den Apple Online Store zu werfen und hier die lokale Verfügbarkeit zu überprüfen. Oftmals schaltet Apple am Tag der Veröffentlichung neuer Hardware ein Kontingent frei, welches sofort zur Abholung im Apple Store zur Verfügung steht.