Apple hat Ende letzten Jahres seine neueste TV-Streaming-Box veröffentlicht. Es ist nicht der erste 4K-kompatible Streamer des Unternehmens, aber es ist eindeutig der beste. Wir haben das neue Apple TV 4K vor einiger Zeit in Betrieb genommen und es in den folgenden Wochen mit „Ted Lasso“, „Wednesday“, „Ringe der Macht“ und vielen weiteren Serien, Filmen und Apps auf die Probe gestellt. Was sich im Vergleich zum Vorgänger verändert hat und wer zugreifen sollte, erfahrt ihr heute in unserem Test zum Apple TV 4K (2022).

Apple TV 4K: Was ist neu?

Mit einem Verkaufspreis von 169 Euro für die Basisversion ist die dritte Generation des Apple TV 4K knapp 30 Euro günstiger als die Vorgängergeräte. Damit liegt Apple jedoch immer noch über der Konkurrenz von Google, Amazon und anderen Herstellern, deren Preise zwischen 60 und 150 Euro liegen. Doch für den Preis bekommt der Nutzer einiges von Apple geboten.

Schauen wir uns zunächst das Äußere an. Das unauffällige Design der abgerundeten schwarzen Apple TV 4K Box ist jetzt 20 Prozent kleiner und mit etwas mehr als 200 Gramm ungefähr halb so schwer wie die Vorgängerversionen. Bei den Anschlüssen hat lediglich der Gigabit Ethernet Port den Platz mit dem HDMI 2.1 Port gewechselt. Das günstigere Modell des neuen Apple TV 4K verzichtet auf den Ethernet Port, doch dazu später mehr. Nachfolgend seht ihr einen Vergleich der Modelle: oben das 2022er und unten das 2021er Modell.

Im Inneren gibt es zwei wichtige Änderungen. Den nun verbauten A15-Chip kennen wir bereits aus dem iPhone 13 Pro und iPhone 14. Die CPU-Leistung ist laut Apple um bis zu 50 Prozent schneller und die GPU-Leistung ist um bis zu 30 Prozent schneller als bei der Apple TV Vorgängergeneration.

In der Praxis macht sich das in einer sehr reaktionsschnellen Benutzeroberfläche bemerkbar, auch die UI-Animationen wirken sehr flüssig. Ebenso konnten wir bei Spielen keine Ruckler feststellen. Natürlich gibt es kein Raytracing oder andere moderne grafische Verbesserungen, doch für ein Spiel zwischendurch ist das Apple TV 4K sehr gut geeignet.

Damit ist das 2022er Apple TV 4K weitaus leistungsstärker als die Konkurrenz und für eine Streaming-Box für viele Anwendungsfälle tatsächlich überdimensioniert, es sei denn, man nutzt sie als Spielekonsole mit Apples Arcade-Dienst oder Spielen aus dem App Store. Doch der Leistungsbonus wird dafür sorgen, dass die Box für eine sehr lange Zeit schnell bleibt. Denn wer kennt es nicht? Dass beispielsweise ein zunächst völlig ausreichender Amazon Fire TV Stick irgendwann nicht mehr mit dem Stand der Technik mithalten kann und dann unerträglich langsam wirkt. Der A15 wird in seinem Aufgabengebiet jedoch für eine sehr lange Zeit schnell bleiben.

Die andere Neuerung ist die Unterstützung des HDR10+ Videoformats, das von Samsung-Fernsehern verwendet wird und für viele Besitzer eine wichtige Funktion darstellt. Für alle anderen gibt es weiterhin die Unterstützung für Dolby Vision, HLG und Standard-HDR10.

Natürlich beherrscht das neue Apple TV 4K auch alle weiteren technischen Raffinessen seines Vorgängers, wie die Smart-Home-Integration. So könnt ihr beispielsweise Bild-in-Bild-Live-Ansichten von HomeKit-Kameras abrufen. Auch die Steuerung von Matter und HomeKit-Zubehör ist möglich. Zudem unterstützt das Gerät wieder 802.11ax WLAN 6 mit MIMO sowie simultanes Dualband (2,4 GHz und 5 GHz).

Unterschiedliche Modelle

Das Apple TV 4K gibt es in zwei Varianten: Apple TV 4K (Wi-Fi) für 169 Euro und Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) für 189 Euro. Der Speicherplatz hat sich bei jedem Modell verdoppelt – die günstigere Version bietet jetzt 64 GB und die teurere Variante 128 GB Speicherplatz. Dies ist vor allem für diejenigen von Bedeutung, die Spiele auf ihrem Apple TV installieren wollen.

Dem 64 GB Basismodell fehlt ein Ethernet Port. Nur das „Wi-Fi + Ethernet“ Modell bietet Thread-Netzwerkunterstützung. Thread ist eine stromsparende Netzwerktechnologie, die ein sicheres, Mesh-basiertes System bietet, das sich mit anderen Thread-fähigen Smart-Home-Geräten verbinden kann, um die Verbindungsqualität zu verbessern. Beide Modelle können als Hub für Apples HomeKit-Ökosystem fungieren.

tvOS 16

Neben den technischen Daten stellt eines der stärksten Verkaufsargumente das Betriebssystem tvOS dar. Abgesehen von der Geschwindigkeit ist das herausragende Merkmal des Apple TV seine umfassende App-Unterstützung, die sowohl in Bezug auf die Verfügbarkeit als auch die Qualität weit über die der Konkurrenz hinausgeht.

Alle wichtigen Streaming-Dienste sind auf dem Gerät verfügbar, darunter Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, Sky Go, YouTube und viele mehr, inklusive Mediatheken der TV-Sender. Dazu lassen sich Apps wie Plex, myTuner Radio Deutschland oder Remote for Hue installieren. Sogar einen Windows PC aus der Cloud könnt ihr über das Apple TV nutzen, indem ihr einfach den kostenpflichtigen Dienst Shadow und die zugehörige App nutzt. Die verschiedenen Apps und Dienste von Apple sind natürlich ebenfalls mit dabei, darunter Apple TV+, Apple Fitness+, Apple Music, Apple Arcade, iCloud Fotos und SharePlay.

Mit SharePlay-Unterstützung in Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+ sowie in vielen der beliebtesten Apps wie NBA, TikTok und Twitch, könnt ihr während eines FaceTime-Anrufs gemeinsam mit Freunden Filme und TV-Sendungen anschauen, Musik hören oder ein Training absolvieren. SharePlay lässt sich auf das Apple TV ausweiten, so dass ihr Inhalte auf dem großen Bildschirm anschauen könnt, während man FaceTime auf dem iPhone oder iPad nutzt.

Und dann hätten wir natürlich noch Siri. Siri funktioniert wie eine universelle Suche, die über eine Taste und ein Mikrofon auf der Fernbedienung aufgerufen wird. Durch langes Drücken der Taste wird per Spracheingabe nach einer Serie oder einem Film gefragt und anhand der installierten Apps ermittelt, wo der Inhalt verfügbar ist. Dabei kann der Sprachassistent auch Apps öffnen, die Wiedergabe steuern, inhaltsbezogene Fragen beantworten und Smart-Home-Geräte steuern.

Wenn man ein iPhone oder iPad besitzt, stehen zusätzlich einige sehr praktische Funktionen zur Verfügung. So lässt sich das Apple TV schnell mit einem iPhone einrichten, die Tastatur des Geräts für die Eingabe von Text und Passwörtern nutzen oder Einkäufe mit Face ID bzw. Touch ID bestätigen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Es können auch mehrere kompatible AirPods oder Beats-Kopfhörer gleichzeitig verwendet werden, was für nächtliche Film-Marathons mit einer anderen Person äußerst praktisch ist. Allgemein lassen sich natürlich auch beliebige Bluetooth-Kopfhörer für den privaten Musik/Film-Genuss verbinden. Über AirPlay 2 können zudem schnell Video- und Audio-Daten an den Fernseher gesendet werden. Google Cast wird jedoch nicht unterstützt.

Siri-Remote

Ein weiteres Feature, das ein Alleinstellungsmerkmal des Apple TV 4K darstellt, ist die Siri Remote. Es kommt wieder das im Jahr 2021 verbesserte Modell zum Einsatz, jedoch mit einer kleinen Neuerung. Jetzt wird die Fernbedienung über einen USB-C statt Lightning-Anschluss geladen.

Die Tatsache, dass sich die Fernbedienung nicht verändert hat, ist keine schlechte Sache: Sie ist ergonomisch und einfach zu bedienen. Und wenn man erst einmal die Drehgesten des Clickpads zum schnellen Scrubbing durch einen Film oder eine Serie beherrscht, wird man sich nur noch selten mit der alten, weniger effizienten Methode des schnellen Vor- und Zurückspulens begeistern können. Apple-typisch sind kaum Tasten an Bord, aber die intuitive Benutzeroberfläche macht es einfach, fast alles zu tun, was das Schauen von Filmen und Serien noch komfortabler macht.

Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass Apple einen U1-Chip in die neue Fernbedienung eingebaut hätte, mit dem man sie mit Hilfe eines iPhone in der Nähe leicht und präzise finden könnte. Andernfalls wäre sogar ein eingebauter Lautsprecher für den Befehl „Hey Siri, finde meine Fernbedienung“ schön gewesen. Doch immerhin ist diese Fernbedienung nicht so leicht zu verlieren wie die vorherige, dünne Version, aber das passiert auch den Besten von uns. Zudem wäre für die nächste Version eine Hintergrundbeleuchtung der Tasten eine willkommene Neuerung.

Fazit: Für wen ist das Apple TV 4K interessant?

Das Apple TV 4K bietet bei weitem das beste Smart-TV-Erlebnis, da es sich nahtlos mit einer Vielzahl von Apple-Geräten und -Diensten verbinden lässt, so dass ihr keine Probleme bei der Synchronisierung haben werdet. Die Box fungiert als Hub für Medien, das Smart-Home und Spiele, alles vereint in einem praktischen Gerät. Jeder, der noch kein Apple TV besitzt oder Besitzer eines 2017er oder älteren Apple TV Modells ist, kann somit bedenkenlos zugreifen.

Besitzer des Apple TV 4K aus dem Jahr 2021 können trotz der minimalen Änderungen im Benutzererlebnis ein Upgrade in Betracht ziehen. Wir empfehlen den Kauf des neuen Modells für alle, die einen HDR10+ Fernseher haben oder mehr internen Speicher für Dinge wie Apple Arcade Spiele benötigen.

Es gibt günstigere Streamer, und jeder Fernseher verfügt mittlerweile über ein integriertes Smart-TV. Aber Apples neueste TV-Streaming-Box ist schneller, zuverlässiger und vielseitiger als die Konkurrenz und damit unsere erste Wahl, wenn es um das digitale Home-Entertainment geht.

Preis & Verfügbarkeit

Die dritte Generation des Apple TV 4K ist in zwei Konfigurationen im Apple Online Store erhältlich: „Apple TV 4K (Wi-Fi)“ mit 64 GB Speicher für 169 Euro und „Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet)“ mit 128 GB Speicher für 189 Euro.

Wir empfehlen die 128 GB Variante, denn diese bietet nicht nur den doppelten Speicherplatz, sondern auch Unterstützung für Gigabit Ethernet, für schnelle Netzwerk/Streaming-Verbindungen und das Thread Mesh Networking Protokoll, um noch mehr Smart Home Zubehör anschließen zu können. Das alles gibt es zu einem Preisunterschied von gerade einmal 20 Euro, im Vergleich zum Basismodell.

2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet mit 128 GB Speicher (3. Generation) Mit der mitgelieferten Siri Remote (3. Generation) mit USB-C kannst du dein Apple TV 4K ganz...

Das Apple TV 4K (WLAN) kommt mit 64 GB Speicher und das Apple TV 4K (WLAN + Ethernet) kommt...