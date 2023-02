Der weltweite Smartphone-Markt ist auch im vierten Quartal 2022 unter den Erwartungen geblieben: Die Auslieferungen gingen um 18 % im Vergleich zum Vorjahr zurück und erreichten mit 303,9 Millionen Geräte den niedrigsten Stand in einem Weihnachtsquartal seit 2013. Die Auslieferungen für das gesamte Jahr gingen auf 1,2 Milliarden Geräte zurück, ebenfalls der schwächste Wert seit 2013, so die neueste Studie von Counterpoint Research. In Bezug auf Apple hält die Studie jedoch einige positive Zahlen bereit.

Apple erzielte 85 % aller Gewinne

Obwohl Apples Auslieferungen, Umsätze und Betriebsgewinne im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen, konnte das Unternehmen immer noch 18 % der Auslieferungen, 48 % der Umsätze und 85 % der Gewinne des Segments für das Jahr verbuchen.

Das Unternehmen lieferte im vierten Quartal 70 Millionen iPhones aus, mehr als 49,2 Millionen im dritten Quartal, aber weniger als 81,5 Millionen Einheiten im vierten Quartal 2021. Schuld an den niedrigeren Verkaufszahlen sind nicht die Nachfrage, sondern die Produktionsprobleme von Apple in China.

Die Produktlinie von Apple ist vollständig im Premium-Segment des Marktes angesiedelt, das von den wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten weniger betroffen war. Jeff Fieldhack, Research Director bei Counterpoint Research, kommentierte den Erfolg von Apple in einem von externen Störungen geprägten Markt.