Apples erste MicroLED Smartwatch wird aller Voraussicht im Jahr 2025 auf den Markt kommen, das bestätigte nun erneut Ross Young. Der zuverlässige Display-Analyst hatte den Zeitplan 2025 für die „MicroLED Apple Watch Ultra“ bereits im Januar vermutet, doch jetzt deuten auch Informationen des Zulieferers Osram an, dass Young richtig liegt.

Die Apple Watch Ultra wurde im Jahr 2022 als neues, größeres Apple Watch Modell eingeführt und brachte einige neue Features, wie beispielsweise eine neue Seitentaste, Dual-Frequenz-GPS, einen Tauchcomputer und mehr. Nun stellt sich die Frage, was Apples widerstandsfähige Smartwatch in Zukunft für uns bereithält. Es wird nach wie vor erwartet, dass Apple die MicroLED-Technologie in die Smartwatch integrieren wird. Bezüglich des Veröffentlichungszeitraums einer MicroLED Apple Watch Ultra sind sich die Experten jedoch uneinig.

Frühere Berichte von diversen Analysten haben auf das Jahr 2024 für ein Apple Watch Ultra-Update mit MicroLED-Technologie hingewiesen. Doch Ross Young blieb standhaft und beharrte auf seine Aussage, dass eine Markteinführung für das Jahr 2025 zu erwarten ist. Jetzt wird der Analyst in Form einer Umsatzprognose von Apples vermuteten MicroLED-Lieferanten namens Osram belohnt. So zeigt sich hier zumindest ein Hinweis auf den Release der MicroLED Apple Watch Ultra.

Young teilte einen Auszug aus einer Umsatzprognose des Unternehmens, in der es heißt, dass man ab 2025 relevante Umsätze mit der MicroLED-Technologie ausweisen wird. Diese Umsätze sollen laut Young dank Apple erzielt werden. Er schreibt auf Twitter:

While everyone else reported that the MicroLED Apple Watch would launch in 2024, we remained steadfast that it would be 2025, now essentially confirmed by its MicroLED supplier Osram: pic.twitter.com/gI9T6xcKfU

— Ross Young (@DSCCRoss) February 7, 2023