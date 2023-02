Im vergangenen Jahr kündigte Apple im Zusammenhang mit iOS 16 auch eine neue Funktion namens „Apple Pay Later“ an. Nun hat Apple den Kreis der Tester auf Apple Store Mitarbeiter erweitert, so dass wir uns langsam aber sicher dem offiziellen Start der Ratenzahlfunktion nähern. Diese wird allerdings zunächst nur in den USA zur Verfügung stehen.

Apple Pay Later wird von Apple Store Mitarbeitern getestet

Apple Chef Tim Cook kündigte Anfang dieses Monats an, dass die neue Funktion „Apple Pay Later“ schon bald starten wird. Nun hat Apple seine internen Testmaßnahmen zu dem neuen Service deutlich erweitert. Ab sofort haben die rund 80.000 Apple Store Mitarbeiter in den USA die Möglichkeit „Apple Pay Later“ zu testen, sie Mark Gurman von Bloomberg zu berichten weiß.

Die Ratenzahlfunktion wurde im Juni vergangenen Jahres im Rahmen der Apple Worldwide Developers Conference angekündigt. Mit „Apple Pay Later“ können Nutzer in den USA reibungslos und sicher die Kosten eines Apple Pay Kaufes in vier gleich große Raten auf sechs Wochen verteilen, ohne dass Zinsen oder anderweitige Gebühren anfallen. Allerdings gibt Apple zu bedenken, dass das kartenausgebende Bankinstitut eine Gebühr erheben kann, wenn das Debitkartenkonto von Nutzern nicht ausreichend gedeckt ist. Das Ganze wird über Apple Wallet abgewickelt. Weitere Infos zu Apple Pay Later findet ihr hier.

Ähnlich ging Apple übrigens auch bei der Einführung der Apple Card im Jahr 2019 vor. Damals hatten auch zunächst Apple Mitarbeiter die Möglichkeit, die Apple Kreditkarte zu testen, bevor diese offiziell für Kunden eingeführt wurde.