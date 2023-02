In dem Bemühen, die Luftverschmutzung in Innenräumen zu bekämpfen (oder zumindest im Blick zu haben), hat IKEA ein neues intelligentes Überwachungsgerät für die Luftqualität in Innenräumen angekündigt. Der Monitor VINDSTYRKA zeigt nicht nur die Luftqualität an, sondern kann auch über den Matter-fähigen DIRIGERA Smart Hub mit HomeKit und anderen Smarthome-Plattformen zusammenarbeiten, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern.

Neuer Luftqualitätsmonitor von IKEA

VINDSTYRKA ist nicht zu verwechseln mit IKEAs recht einfach gehaltenen Luftqualitätssensor VINDRIKTNING, der bereits seit 2021 für knapp 13 Euro erhältlich ist. Beide Geräte ermitteln zwar die Luftqualität, doch liefert der neue VINDSTYRKA-Monitor deutlich mehr Daten, da er über ein integriertes Display verfügt.

Auf dem Display werden Werte, wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Partikelgehalt in der Luft angezeigt. VINDSTYRKA kann nicht nur Schadstoffpartikel mit einer Größe von 0,1 bis 2,5 Mikrometer (PM 2,5) erfassen, sondern auch die TVOC-Konzentration in der Luft messen, also das Vorhandensein von flüchtigen organischen Verbindungen. Der Status der Luftqualität wird über eine Farbe (rot, orange oder grün) visualisiert.

VINDSTYRKA kann auch mit dem DIRIGERA Smart Hub von IKEA verbunden werden. Wenn sie miteinander gekoppelt sind, können die Benutzer den neuen Luftqualitätsmonitor verwenden, um andere Smarthome-Geräte anzusteuern. DIRIGERA ist Matter-fähig und arbeitet somit auch mit HomeKit zusammen. Zudem können über den Hub die Messwerte in der Smarthome-App von IKEA eingesehen werden.

IKEA weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass VINDSTYRKA zum Beispiel dazu verwendet werden kann, die Ventilatorgeschwindigkeit des intelligenten Luftreinigers STARKVIND automatisch anzupassen. Weiterhin erklärt das Unternehmen:

„Saubere Luft in Innenräumen ist entscheidend für unser Wohlbefinden, und einer der ersten Schritte zu besserer Luft ist ein gesteigertes Bewusstsein für Schadstoffe in Innenräumen. Der neue VINDSTYRKA Luftqualitätssensor ermöglicht die Messung und Überwachung des Schadstoffgehalts in der Innenraumluft und ergänzt damit das bestehende IKEA Sortiment an intelligenten Lösungen, die eine bessere Luftqualität in den eigenen vier Wänden ermöglichen.“

VINDSTYRKA soll offiziell im April in den Verkauf gehen, doch es gibt bereits die ersten Meldungen von Kunden, die in lokalen IKEA Filialen, Glück hatten. So wurde vor Ort der Luftqualitätssensor zu einem Verkaufspreis von 40 Euro gesichtet.