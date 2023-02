Es gibt kaum ein Apple Produkt, welches sich länger in der Gerüchteküche hält, als das Apple AR/VR Headset. So langsam aber sicher bekommen wir das Gefühl, dass Apple das Headset tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten vorstellen wird. Nachdem lange Zeit der Monat April gehandelt wurde, heißt es nun, dass Apple die WWDC 2023 im Juni nutzen wird, um das Mixed Reality Headset anzukündigen.

Bloomberg: Apple Headset verzögert sich bis zur WWDC

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass es Apples ursprünglicher Plan vorsah, das AR/VRHeadset im April dieses Jahres anzukündigen. Apple selbst hat dies bis dato mit keiner Silbe bestätigt. Nun soll sich der Hersteller jedoch dazu entschlossen haben, die Ankündigung, um zwei Monate nach hinten zu verschieben und das Mixed Reality Headset zur Worldwide Developers Conference vorzustellen. Diese findet für gewöhnlich Anfang Juni statt. Als Grund für die Verzögerung nennt Gurman kleinere Hardware- und Softwareprobleme, die noch gelöst werden müssen.

Wie eingangs erwähnt, ist es nicht das erste (und vermutlich nicht das letzte) Mal, dass das Apple Headset in der Gerüchteküche auftaucht. Gerüchte zufolge sollte das Gerät im Januar 2023 angekündigt werden, wurde dann allerdings auf April verschoben. Nun ist die Rede von Juni. Man erhält das Gefühl, dass wir uns tatsächlich der Ankündigung nähern. Thematisch passen würde ein Apple Headset zur WWDC. Apple könnt dieses einer breiten Entwicklergemeinde vorstellen und entsprechende Entwicklerwerkzeuge zur Verfügung stellen. Entwickler könnten sich dann auf das Headset vorbereiten und Apps entwickeln, bis dieses Monate später in den Handel kommt. Begleitend dazu wird Apple auch einen Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und Co. zur WWDC geben.

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob Apple in den kommenden Wochen auch ein neues 15 Zoll MacBook Air mit M2 Chip und einen Mac Pro mit M2 Ultra ankündigen wird. In unseren Augen würde sich die Ankündigung des neuen Mac Pro mit Apple Silicon gemeinsam mit dem Headset anbieten.