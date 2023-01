Der Mac Pro ist der letzte Mac, der den Übergang von Intel Prozessoren zu Apple Silicon noch nicht erlebt hat. Apples ursprünglicher Plan sah es vor, bis Herbst 2022 den Umstieg bei allen Macs durchzuführen. Beim Mac Pro konnten die Verantwortlichen in Cupertino das selbst gesteckte Zielt allerdings nicht einhalten. Nachdem es kürzlich hieß, dass der neue Mac Pro im Frühjahr 2023 angekündigt wird, gibt es nun die nächsten Indizien, dass die Präsentation in der Tat in den kommenden Wochen über die Bühne gehen dürfte.

Wie Mark Gurman von Bloomberg in einem aktuellen Tweet verlauten lässt, testet Apple aktuell den neuen Mac Pro unter macOS 13.3. Nachdem Apple macOS 12.3 im März 2022 und macOS 11.3 im April 2021 erschien, dürfte macOS 13.3 ebenfalls im Frühjahr veröffentlicht werden. Apple könnte ein Special Event im März oder April nutzen, um den neuen Mac Pro mit Apple Silicon vorzustellen und kurz darauf könnte die finale Version von macOS 13.3 erscheinen. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple dem kommenden Mac Pro einen M2 Ultra Chip spendiert.

Im Oktober letzten Jahres meldete sich Gurman bereits schon einmal zu diesem Thema zu Wort. Damals hieß es, die kommenden 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro (vermutlich mit M2 Pro und M2 Max) ebenfalls mit macOS 13.3 ausgeliefert werden. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass auch diese Geräte im Rahmen der Frühjahrs-Keynote angekündigt werden. Thematisch passend, könnte Apple das Event auch nutzen, um einen neuen Mac mini vorzustellen.

The Apple Silicon Mac Pros in testing currently run macOS 13.3. The X.3 macOS release is typically out in spring. https://t.co/Pq4jhEu7BA

— Mark Gurman (@markgurman) January 11, 2023