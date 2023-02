Apple und Google haben einen Suchmaschinen-Deal abgeschlossen, der Apple Jahr für Jahr einen Umsatz in Höhe von mehrerer Milliarden Dollar sichern soll. Das wird nun schon seit vielen Jahren von verschiedenen Experten und Wettbewerbsbehörden untersucht. Nun widmet sich The Register erneut dem Thema und behauptet, dass Apple nicht nur für die Bevorzugung von Googles Suchmaschine im hauseigenen Safari-Browser bezahlt wird, sondern auch an Chrome-Nutzern verdient. Das Ganze soll sich für Apple so sehr lohnen, dass das Unternehmen keine konkurrierende Suchmaschine auf den Markt gebracht hat, so der Bericht.

Apple verdient angeblich auch an Chrome-Nutzern

Eine der größten Komponenten von Apples Dienstleistungseinnahmen ist die milliardenschwere Zahlung, die das Unternehmen jedes Jahr von Google erhält. Im Gegenzug ist Google die Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten. Während dieser Deal an sich schon von den Behörden geprüft wurde, behauptet The Register, dass die finanzielle Beziehung zwischen Google und Apple eine weitere Schlüsselkomponente umfasst.

Der Bericht beruft sich auf eine „mit der Angelegenheit vertraute Quelle“ und behauptet, dass Google Apple einen „Anteil an den Sucheinnahmen, die durch die Nutzung von Google Chrome auf iOS erzielt werden“, zahlt. Es wird nicht erwähnt, wie viel Apple im Rahmen dieser Vereinbarung verdient.

Die Vereinbarung über die Aufteilung der Einnahmen soll Bestandteil einer Untersuchung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde sein. Als Teil der Beweise verweist The Register auf einige merkwürdige Schwärzungen in einem 365-seitigen Bericht, der letztes Jahr von der CMA veröffentlicht wurde.

The Register verweist zudem auf eine Kartellklage, die im Dezember 2021 in Kalifornien eingereicht und im März 2022 aktualisiert wurde. In dem Bericht wird behauptet, dass „Google Milliarden von Dollar an Apple gezahlt und zugestimmt hat, seine Gewinne mit Apple zu teilen, um die Bedrohung und die Angst vor Apple als Wettbewerber zu beseitigen.“