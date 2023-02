Es gibt keinen Mangel an diversen Konzept-Renderings, die zeigen, wie Apples nächste große iOS-Softwareaktualisierung aussehen könnte. Oft bleibt das Gezeigte eine Wunschvorstellung. Heute haben wir jedoch gleich eine ganze Sammlung von Ideen für iOS 17, die nicht nur praktisch wären, sondern auch durchaus eine Chance auf eine Umsetzung haben.

iOS 16 brachte viele visuelle Veränderungen für das iPhone mit sich und änderte auch die Art und Weise, wie wir mit dem Gerät interagieren. Das Update stand ganz im Zeichen der Personalisierung. Es brachte Funktionen wie die Anpassung des Sperrbildschirms, Widgets, die Möglichkeit, Nachrichten zu bearbeiten und rückgängig zu machen, und vieles mehr. Was könnte Apple also für iOS 17 in petto haben? Parker Ortolani hat wieder neue Konzepte und Renderings vorgelegt, die zeigen, wie die Zukunft von iOS aussehen könnte, und dabei geht er davon aus, dass Apple eher Veränderungen im Detail vornehmen wird, was durchaus realistisch ist.

iOS 17 wird höchstwahrscheinlich noch mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Sperrbildschirm bieten. Letztes Jahr konnten wir die Schriftart für die Uhrzeit ändern, einige Widgets hinzufügen und verschiedene Sperrbildschirme für verschiedene Fokusmodi festlegen.

Geht es nach Ortolanis Konzept, wird iOS 17 die Anpassbarkeit des Sperrbildschirms mit mehr Schriftarten und Widgets auf die nächste Stufe bringen. Die Möglichkeit, andere Schriftarten herunterzuladen und sie dann für die Uhr auf dem Sperrbildschirm zu verwenden, wäre eine großartige Ergänzung. Und schließlich rundet die Möglichkeit, seinen Sperrbildschirm mit anderen Nutzern zu teilen, die Idee ab.

Zudem geht Ortolani davon aus, dass iOS 17 eine neue Benutzeroberfläche für Benachrichtigungsbanner und deren Interaktion mit der Dynamic Island bringen wird. Die Benachrichtigungen haben die gleiche Form wie die Dynamic Island – pillenförmig. Interessant ist auch die Idee, dass Benachrichtigungen, je älter sie sind, langsam verblassen. Der Designer findet außerdem Gefallen daran, die Sperrbildschirm-Widgets und Live-Aktivitäten auch auf den Homescreen zu bringen. Dabei würde er das Design entsprechend anpassen, damit sie sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen.

Siri war immer als zweite (oder sogar dritte) Geige bekannt, wenn es um die Cleverness unter KI-Assistenten geht. Google war in dem Bereich schon immer der Primus, Alexa hat eine Fülle von Nutzern, von denen das System ständig lernt, und jetzt hat Bing mit der Hinzufügung von ChatGPT begonnen, aufzusteigen. Die Verbesserung von Siri sollte für Apple von großer Bedeutung sein, was auf mehrere Arten geschehen kann.

Ortolani schlägt vor, die Dynamic Island zu dem Bereich zu machen, in dem Siri „lebt“. Jedes Mal, wenn Siri herbeigerufen wird, zeigt sie sich in der Dynamic Island. Kleine visuelle Hinweise wie „ich höre“ wären eine willkommene Ergänzung, damit der Nutzer weiß, was Siri gerade tut. Die Möglichkeit, Mini-Versionen einer App wie z. B. eine Kurznotiz direkt von Siri aus zu starten, würde das Nutzererlebnis ebenfalls verbessern. Zudem soll eine eigenständige App Siri aufwerten, hier könnten Nutzer unter anderem die letzten Sprachbefehle einsehen.

