Letzte Woche erlaubten einige Renderings einen Blick auf das neue Design des iPhone 15 Pro mit dünneren Rändern, abgerundeten Kanten, USB-C und mehr. Während die Grafiken recht detailliert waren, zeigten sie nicht, welche neuen Farboptionen Apple mit der nächsten iPhone-Generation einführen wird. Jetzt liefert uns 9to5Mac eine mögliche Vorschau auf eine neue dunkelrote Farboption des iPhone 15 Pro.

iPhone 15 und iPhone 15 Pro Farben

Apple hat die „Pro“-Modelle des iPhone regelmäßig jedes Jahr in Sonderfarben angeboten. Das iPhone 12 Pro war in der Farbe Pazifikblau erhältlich, das iPhone 13 Pro in Sierrablau und das iPhone 14 Pro ist in den Sonderfarben Space Schwarz und Dunkellila erhältlich.

Nun hat eine nicht näher genannte Quelle, die mit 9to5Mac sprach, verraten, dass Apple eine neue dunkelrote Farboption plant. Der Designer Ian Zelbo hat mit Hilfe der vorliegenden Informationen ein Mock-up erstellt, das uns eine gute Vorstellung von der neuen „Pro“-Farbe vermittelt. Die Grafik seht ihr in unserem Artikelbild. Laut der Quelle werden bei Apple derzeit für das Standard-iPhone 15 und das iPhone 15 Plus zwei neue Farboptionen getestet: Hellblau und Rosa.

Dieses Jahr könnte die Farbwahl für die Pro-Modelle besonderes spannend werden. Denn Gerüchten zufolge wird das iPhone 15 Pro aus Titan gefertigt sein. Bei der Umstellung auf Titan muss Apple auch den Beschichtungsprozess anpassen. Das endgültige Design von Apple wird wahrscheinlich noch verfeinert. Zudem testet das Unternehmen mehrere verschiedene Farben für neue iPhone-Modelle, bevor sie auf den Markt kommen. Dementsprechend gibt die Quelle zu bedenken, dass diese Informationen noch sehr früh sind und sich noch ändern können, bis das iPhone 15 (Pro) voraussichtlich im Herbst veröffentlicht wird.

So gab es zum Beispiel das Gerücht, dass das iPhone X in Gold erhältlich sein würde, was jedoch nicht eingetreten war. Ein paar Monate nach der Veröffentlichung des Geräts enthüllten durchgesickerte Bilder der FCC das unveröffentlichte goldene iPhone X in seiner Gesamtheit. Dies zeigt, wie kurz vor der Markteinführung eines neuen iPhone Apple eine neue iPhone-Farbe verwerfen kann – vor allem im Jahr eines Redesigns oder Materialwechsels.