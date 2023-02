Am Aschermittwoch ist alles vor. Das lange Karnevalswochenende liegt hinter uns und die Deutsche Telekom blickt auf Datenmengen, die in den Karnevalshochburgen durch das Mobilfunknetz des Bonner Unternehmens flossen. In Köln, Mainz, Düsseldorf, Bonn und Aachen wurden über 1032 Terabyte Daten im Netz der Telekom übertragen. Dabei sorgte Köln für den höchsten Datenverkehr.

Bunte Kostüme, Karnevalssitzungen und Straßenumzüge, Deutschlandweit feierten in den letzten Tagen Millionen Menschen die fünfte Jahreszeit. Natürlich wurden dabei auch die jeweiligen Mobilfunknetze stark beansprucht.

Viele Jecken teilten dabei Selfies, Fotos und Videos direkt mit Freunden und Familie. Der Blick auf den mobilen Datenverbrauch in den Karnevals-Hochburgen Mainz, Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen zeigt: Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag liefen dort insgesamt mehr als 1032 Terabyte (TB) Daten durch das Mobilfunknetz der Telekom.

Die Telekom schreibt

Für den höchsten Datenverkehr über die gesamte Karnevalszeit sorgten die Jeckinnen und Jecken in Köln mit über 446 TB (1 TB entspricht 1000 Gigabyte). In Düsseldorf verbrauchten die Feiernden rund 253 TB Daten im Mobilfunknetz – gefolgt von Bonn mit 144 TB, Mainz mit 96 TB und Aachen mit 92 TB. Diese Rangfolge der Karnevalsstädte zeigte sich an allen Tagen – sowohl bei 5G als auch bei LTE. Den Höhepunkt erreichte die übertragene Datenmenge in den fünf Karnevals-Metropolen nicht etwa am Rosenmontag, sondern schon an Weiberfastnacht.

Ob Alaaf oder Helau, Karneval oder Fastnacht: Das Mobilfunknetz der Telekom war in den fünf Städten bestens gerüstet. In allen Karnevalsstädten versorgt die Telekom rund 99 Prozent der Bevölkerung sowohl mit LTE als auch mit 5G. Insbesondere ihr 5G-Netz hat die Telekom in allen Karnevals-Hochburgen in den letzten Monaten weiter modernisiert und erweitert. So gibt es in Köln 326 Mobilfunk-Standorte mit 5G, in Düsseldorf sind es 199, in Mainz 76, in Bonn 138 und in Aachen 149 Standorte.