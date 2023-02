Im vergangenen September veranstaltete der chinesische Smartphone-Hersteller Realme einen Online-Wettbewerb mit dem Titel „What’s your dream island like?“ („Wie sieht deine Trauminsel aus?“). Hier braucht es nicht viel Fantasie, um das Ziel der Umfrage zu ergründen. So sollten im Grunde Ideen gesammelt werden, wie der Hersteller Apples Dynamic Island bestmöglich kopieren kann. Für welche Version sich Realme entschieden hat, zeigt jetzt @OnLeaks.

Eine der wesentlichen Neuerungen des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ist die Dynamic Island – ein neuer interaktiver Bereich am oberen Rand des Bildschirms, der die Notch des iPhone ersetzt. Wie so oft lassen sich Apples Konkurrenten, von Apples Innovationen inspirieren. So auch im Fall von dem Smartphone-Hersteller Realme.

Wie Smartprix berichtet, hat der Realme-CEO Madhav Sheth auf Twitter ein Bild von dem geteilt, was er als „Mini Capsule“ bezeichnet, eine neue Funktion des kommenden Smartphones der C-Serie des Unternehmens. Dabei erinnert die Funktion deutlich an Apples Dynamic Island. Wie weitere Eindrücke vermuten lassen, bietet die Umsetzung jedoch nicht annähernd so viel Funktionalität wie Apples Lösung.

Basierend auf dem Bild und einem Video, das @OnLeaks anschließend geteilt hat, sieht die etwas breitere Mini Capsule von Realme so aus, als ob sie lediglich eine Animation bezüglich des Akkustands bietet. Wenn die Funktion noch etwas anderes tut, verrät Realme es noch nicht.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future…😵‍💫

So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme’s #MiniCapsule in action…😏

Again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2023